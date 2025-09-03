Colombia vs. Bolivia: todo lo que necesita saber de este compromiso futbolero en Barranquilla

En Barranquilla todo está listo para recibir a las personas que llegarán al compromiso deportivo entre Colombia y Bolivia este jueves, 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

De acuerdo con las autoridades locales, este evento futbolero moverá en gran manera la economía local de la capital del Atlántico. Las estimaciones fueron realizadas por expertos de la Alcaldía y de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

“El impacto va más allá de esta cifra: se calcula que más de 29.000 visitantes pernoctarán en Barranquilla durante los días del evento, con un gasto promedio de $ 1.540.000 por persona, incluyendo la entrada al partido. Además, la realización del encuentro involucra a 28.300 empleos, entre directos e indirectos, lo que refleja la capacidad de este tipo de espectáculos para dinamizar sectores como turismo, transporte, gastronomía, hotelería y comercio“, explicaron en un comunicado.

Alcalde Char en el estadio Metropolitano de Barranquilla. | Foto: Alcaldía de Barranquilla.

A su turno, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que lo que buscan es que la ciudad siga posicionándose nacional e internacionalmente.

“Un partido de la Selección Colombia representa una gran fiesta, un momento único para nosotros, Barranquilla tiene el orgullo de mostrarle al mundo por qué esta es su casa. Aquí la pasión se convierte en empleo, en oportunidades y en un gran movimiento económico que beneficia a miles de familias. Este jueves, Colombia tiene una nueva cita con la historia en el Metropolitano y Barranquilla está lista para responder como siempre lo ha hecho: a lo grande. Vamos a clasificar nuevamente a un Mundial de fútbol”, explicó el mandatario de los barranquilleros.

Por otra parte, Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, dijo que el turismo hace un gran aporte a la economía local.

“El 60 % de los visitantes llega por primera vez a la ciudad y el 50 % decide quedarse tras el partido, visitando lugares como el Gran Malecón, restaurantes y comercios locales. Además, nueve de cada 10 visitantes tienen una valoración buena o excelente de la ciudad, lo que confirma su potencial como destino”, agregó.

Vista panorámica desde el Magdalena. Barranquilla proyecta su desarrollo de cara al río, como una ciudad sostenible, social e inclusiva. | Foto: Cortesía Alcaldía de Barranquilla