Selección Colombia lanzó anuncio sobre Daniel Muñoz: “Oficialmente”

Último anuncio de la Selección Colombia de cara a la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo de la Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El pronunciamiento fue sobre el lateral derecho Daniel Muñoz, que milita en Crystal Palace de Inglaterra. Este ya se unió a la concentración y con su llegada, el grupo de convocados se completó.

“Hola Dani, bienvenido a casa. Con la llegada de nuestro defensor, oficialmente tenemos a nuestro grupo completo. Vamos todos juntos“, indicó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Contra Bolivia, de local, y ante Venezuela, de visitante, el combinado patrio tratará de certificar su clasificación a la siguiente fiesta máxima del deporte rey. Un triunfo en el duelo ante los bolivianos, o incluso un empate, servirá para que Colombia estampe su nombre en el Mundial.

Es importante resaltar que Daniel Muñoz no podrá ser tenido en cuenta por el director técnico argentino Néstor Lorenzo ante Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.

Entre otras cosas sobre la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, de River Plate, se pronunció sobre el cotejo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

“Tenemos una gran oportunidad para confirmar el pase al Mundial, tenemos que estar conscientes de que el partido no va a ser fácil y no dejarnos traicionar de las emociones. Va a ser un partido de mucha paciencia, de mucha intensidad y sobre todo mucha inteligencia”, dijo ante los medios.

Antes de que se diera su llegada a la concentración, muchos pensaron que esto no se iba a dar porque después de un partido con River se le vio a Juanfer con hielo en una de sus rodillas.

“Hace como 20 días tuve un problemita contra Godoy Cruz, pero ya vengo mucho mejor, ya estoy cien por cien. Normalmente, los fisios toman precaución colocando un poco de hielo después de la molestia que tuve, pero estoy bien”, manifestó.

Por último, Juan Fernando Quintero hizo referencia a la convocatoria del centro delantero Dayro Moreno, quien está a punto de cumplir 40 años y que juega en Once Caldas de Manizales.