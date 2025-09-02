Suscribirse

Deportes

Selección Colombia lanzó anuncio sobre Daniel Muñoz: “Oficialmente”

El anuncio se dio a través de la cuenta oficial de X de la FCF.

Redacción Deportes
2 de septiembre de 2025, 10:06 p. m.
Daniel Muñoz llegaría con buenas noticias a la concentración de la Selección Colombia.
Anuncio sobre Daniel Muñoz. | Foto: Getty Images

Último anuncio de la Selección Colombia de cara a la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo de la Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El pronunciamiento fue sobre el lateral derecho Daniel Muñoz, que milita en Crystal Palace de Inglaterra. Este ya se unió a la concentración y con su llegada, el grupo de convocados se completó.

Contexto: Colombia hace cuentas para ir al Mundial 2026; esto necesita en las Eliminatorias Sudamericanas

“Hola Dani, bienvenido a casa. Con la llegada de nuestro defensor, oficialmente tenemos a nuestro grupo completo. Vamos todos juntos“, indicó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Contra Bolivia, de local, y ante Venezuela, de visitante, el combinado patrio tratará de certificar su clasificación a la siguiente fiesta máxima del deporte rey. Un triunfo en el duelo ante los bolivianos, o incluso un empate, servirá para que Colombia estampe su nombre en el Mundial.

Es importante resaltar que Daniel Muñoz no podrá ser tenido en cuenta por el director técnico argentino Néstor Lorenzo ante Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.

Entre otras cosas sobre la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, de River Plate, se pronunció sobre el cotejo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

Contexto: Hinchas ponen en aprietos a Néstor Lorenzo: video captó exigencia para juego con Bolivia

“Tenemos una gran oportunidad para confirmar el pase al Mundial, tenemos que estar conscientes de que el partido no va a ser fácil y no dejarnos traicionar de las emociones. Va a ser un partido de mucha paciencia, de mucha intensidad y sobre todo mucha inteligencia”, dijo ante los medios.

Antes de que se diera su llegada a la concentración, muchos pensaron que esto no se iba a dar porque después de un partido con River se le vio a Juanfer con hielo en una de sus rodillas.

“Hace como 20 días tuve un problemita contra Godoy Cruz, pero ya vengo mucho mejor, ya estoy cien por cien. Normalmente, los fisios toman precaución colocando un poco de hielo después de la molestia que tuve, pero estoy bien”, manifestó.

Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia.
Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Por último, Juan Fernando Quintero hizo referencia a la convocatoria del centro delantero Dayro Moreno, quien está a punto de cumplir 40 años y que juega en Once Caldas de Manizales.

“Feliz, la verdad que feliz. Yo personalmente me alegré mucho. Es una persona que ha traído esa energía que necesitamos en este momento, la unión de nuestro país. Es un referente para todos, los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene. Feliz de que esté acá, de compartir con él”, sentenció, en palabras recogidas por As Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así estará el clima en California tras alerta por nuevas olas de calor después de propagación de incendios en algunas zonas del estado

2. Equinoccio de otoño, eclipses, Luna de Maíz y todos los eventos astronómicos del mes de septiembre que podrá ver en EE. UU.

3. Denuncian recorte presupuestal al sector deporte que afectaría varios eventos de relevancia para el país

4. Cayó hombre fuerte del Tren de Aragua que había protagonizado fuga de una cárcel a través de un túnel

5. Revuelco en EE. UU. : Trump anuncia el movimiento de esta importante base militar a Alabama

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaColombiaDaniel muñozFCFEliminatorias SudamericanasMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.