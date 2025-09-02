Hinchas ponen en aprietos a Néstor Lorenzo: video captó exigencia para juego con Bolivia

Dayro Moreno podría ser el nombre que más le hayan mencionado a Néstor Lorenzo durante los últimos días.

Su citación a la Selección Colombia le representa una presión extra al entrenador, quien busca tomar las mejores decisiones en la última doble fecha rumbo al Mundial 2026.

Haber llevado al goleador en racha de Once Caldas hace que el aficionado lo quiera ya mismo como el titular por encima de Jhon Córdoba o Luis Javier Suárez.

Dicho deseo se lo hicieron saber algunos aficionados nacionales en el hotel de concentración de la Tricolor.

Mientras le pedían autógrafos al argentino, los hinchas lo pusieron en aprietos al cuestionarle: “¿Vas a poner a Dayro?“.

Entre tanto, otros le gritaban con insistencia: “Poné a Dayro de titular. Dayro, Dayro Moreno”.

Por cómo se comporta Lorenzo con sus decisiones, lo que se intuye es que de entrada no va a estar el de casi 40 años.

Es más, se llega a temer porque el goleador no sea llevado ni siquiera al banco de suplentes. Justo ahí, se le armaría un lío más al entrenador que no conserva una buena relación con la afición.

Problema o solución para Lorenzo

Dayro Moreno puede jugarle tan a favor, como en contra al entrenador de la Selección Colombia.

Viéndolo desde una perspectiva positiva, lo que el público en general pide es que haga parte del once inicial, que un gol suyo dé la victoria ante Bolivia y Colombia certifique el cupo al Mundial 2026.

En dicho escenario, todos en el país estarían felices, la percepción de Lorenzo mejorada y no se ahondaría en la crisis.

Sin embargo, del otro lado está lo que afectaría aún más a Lorenzo y haría que toque fondo su proceso frente a la Selección Colombia.

Se hace referencia a que no logre los resultados esperados en las fechas ante Bolivia y Venezuela, además, de mandar o dejar sentado a Dayro en el banco. Con esto el país se le vendría encima.

Así las cosas, lo que se muestra es que para el líder del proceso desde la dirección técnica son más que claves los juegos venideros y los condicionantes que tiene.

Decisión sobre Dayro sería de la FCF

Aunque el argentino haya dicho en declaraciones recientes que su citación a Dayro fue por cuestiones de mérito, otras versiones apuntan a que no es completamente así.

Según lo dio a conocer el periodista, Alejandro Pino Calad, el llamado del atacante fue una decisión “presionada por la Federación. Lorenzo con Dayro, no”.

Al parecer, los goles son lo que le daban méritos a Moreno, pero la FCF creía que le podía sacar más provecho porque “Dayro vende. Es un efecto de marketing”.

Independiente de la manera en la que haya sucedido lo de Moreno, lo que hoy añora el combinado patrio es que el cuadro nacional logre solventar sus últimos partidos de manera positiva y se certifique el cupo entre las seis selecciones de Sudamérica al Mundial United 2026.