Deporte
No todos están contentos por Dayro: recado de jugador por borrada con Colombia para Eliminatorias
Uno de los de mejor presente se quedó por fuera. Hay una versión que habla de que era uno o el otro para enfrentar a Bolivia y Venezuela.
Dayro Moreno o Kevin Serna. Esa fue la elección que debió hacer Néstor Lorenzo para emitir la última convocatoria de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.
Ambos por meritocracia estaban aptos para ser llamados, pero fue el del Once Caldas el que ganó la puja ante el de Fluminense, de Brasil.
Sentir que se quedó fuera de una lista en la que debía estar, hizo que el atacante que milita en el balompié brasileño dejara un recado público.
A través de sus redes sociales personales, y en lo que parece ser una queja, el delantero puso una foto que decía: “Mantén la calma, descansa tu corazón y créeme, el mundo gira y pone cada cosa en su lugar”.
Por lo sucedido se puede interpretar que a Serna no le gustó quedar fuera, pero que sigue guardando la ilusión de poder ser incluido en un próximo llamado o por qué no, la misma Copa del Mundo.
Vélez habló del caso en cuestión
Carlos Antonio Vélez, conocedor de pormenores de esa convocatoria de Selección Colombia hizo referencia al caso Serna y Dayro.
Según lo comentado en uno de sus programas recientes, la demora de la salida de los convocados tuvo como razón esa decisión de Lorenzo sobre uno u otro.
“La tengo confirmada. Digan lo que quieran; hasta última hora y se dilató la convocatoria porque Lorenzo estaba en un dilema, ¿Serna o Dayro?”, aseguró Vélez.
Otra versión surge de Dayro
De todo se ha dicho desde que se vio el nombre de Dayro Moreno en la última lista rumbo al Mundial 2026.
Sin embargo, solo hasta este lunes salió Alejandro Pino Calad a dar una versión sorpresiva.
Según este, el llamado del goleador fue una decisión “presionada por la Federación. Lorenzo con Dayro, no”.
Al parecer, todo tenía un propósito más allá de lo deportivo, el cual estaría cumpliéndose por lo que se ha vivido desde el pasado viernes cuando salió la lista.
“Dayro vende. Es un efecto de marketing”, fueron las palabras del periodista en Somos la Titular.
Última convocatoria de Selección Colombia rumbo al Mundial 2026
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Dayro Moreno – Once Caldas DAF
- Álvaro Angulo – Pumas (MEX)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
- Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)