Suscribirse

Deportes

Primer titular estaría listo vs. Bolivia: con lo dicho en Selección se les habría filtrado

No sería ni Luis Díaz, ni James Rodríguez. Otro nombre se perfila para arrancar este jueves desde el pitazo inicial en el Metropolitano.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 12:06 a. m.
Selección Colombia en un entrenamiento previo a un juego oficial.
Selección Colombia en un entrenamiento previo a un juego oficial. | Foto: Getty Images

Definir la mejor nómina titular para Néstor Lorenzo es la tarea que por estos días lo mantiene atento en la Selección Colombia. Este mismo jueves, 4 de septiembre, el combinado patrio se juega el todo por el todo en busca de sellar su clasificación al Mundial 2026.

Será un juego en Barranquilla donde deberán estar los de mejor rendimiento ante Bolivia. Quien salga como titular tendrá que dar todas las garantías para un triunfo en el Metropolitano.

Contexto: Néstor Lorenzo quería una cosa, pero pasó otra: esta fue la decisión que se tomó en eliminatorias

Una de las posiciones que podría estar en duda es la del arco, pues hay dos opcionados a ser titulares y nace el gran interrogante sobre quién ocupará esa posición.

Camilo Vargas y Kevin Mier, alguno de estos dos será el que parta desde el pitazo inicial. David Ospina es otra opción, pero está algo más relegado.

En medio de la duda, en las últimas horas el entrenador tricolor dio una pista clave sobre la determinación del portero, abriendo la puerta a quién sería el elegido.

“Camilo recuperó el nivel. El equipo no está bien (Atlas)... recibe goles, pero uno analiza las jugadas y no tiene nada que ver”, apuntó.

Aunque sus vallas invictas sean pocas, Lorenzo lo justifica y defiende con vehemencia: “Se los pueden hacer a cualquier otro arquero”.

De Mier dijo: “Kevin siempre está bien. Juega mejor y es protagonista”.

Tras las declaraciones del seleccionador, todo parece indicar que quien recupere su puesto de número 1 será Camilo Vargas.

Camilo Vargas, portero de Selección Colombia y Atlas
Camilo Vargas, portero de Selección Colombia y Atlas | Foto: Getty Images

De no haber sido por una lesión que lo aquejó en las dos fechas pasadas, de seguro no se habría dado el chance para que Mier atajara.

Ahora, tras la recuperación de salud del bogotano, este se ubicaría de nuevo bajo los tres palos en donde estuvo en la Copa América 2024, así como en la mayoría de las eliminatorias.

De esta forma quedaría, a tres días del juego, casi que confirmado el primer titular para el juego ante la Selección de Bolivia.

Otros dilemas de Lorenzo con Colombia

Fijo, fijo, solo pareciera que está Luis Díaz. El extremo recién llegado a Bayern Múnich no baja de nivel, por lo que tenerlo en campo es casi que obligatorio.

De los otros nombres en las posiciones restantes las dudas abundan. Empezando de atrás hacia adelante, la pareja de centrales podría ser Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

Contexto: Selección Colombia da noticia final sobre Juan Fernando Quintero en Barranquilla: es oficial

A la hora de ver laterales, la no presencia de Daniel Muñoz por acumulación de amarillas pone el debate entre Santiago Arias o Andrés Felipe Román.

Por una cuestión de necesidad de ir en busca del resultado, otra de las decisiones a tomar en consideración es quiénes jueguen en el medio campo.

¿Richard Ríos, Jefferson Lerma, uno de los dos, ambos?. Dichas dudas solo se despejarán una hora antes cuando salga la nómina oficial.

Dayro Moreno en entrenamiento de la Selección Colombia en Barranquilla.
Dayro Moreno en entrenamiento de la Selección Colombia en Barranquilla. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Finalmente, en el ataque sí que es confuso el panorama. Es poner de titular a Dayro Moreno, enchufado con el gol, o mantener a Jhon Córdoba, quien aparece como el habitual titular.

Será cuestión de que pasen los días nada más, las prácticas en la sede de la selección, para ver qué decisiones toma el entrenador nacional, Néstor Lorenzo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La hija de Marbelle reveló que tuvo que someterse a dos cirugías de emergencia: “Volveré pronto”

2. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue víctima de robo en su hogar; destapó fuertes videos

3. Guyana, país en conflicto con Venezuela, respaldó despliegue militar de EE. UU: “Debemos unirnos”

4. Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

5. Preocupación en los Dodgers: importante pitcher se une de nuevo a la lista de lesionados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaNestor Lorenzo Selección BoliviaEliminatorias al MundialEliminatorias Mundial 2026Mundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.