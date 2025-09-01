Primer titular estaría listo vs. Bolivia: con lo dicho en Selección se les habría filtrado

Definir la mejor nómina titular para Néstor Lorenzo es la tarea que por estos días lo mantiene atento en la Selección Colombia. Este mismo jueves, 4 de septiembre, el combinado patrio se juega el todo por el todo en busca de sellar su clasificación al Mundial 2026.

Será un juego en Barranquilla donde deberán estar los de mejor rendimiento ante Bolivia. Quien salga como titular tendrá que dar todas las garantías para un triunfo en el Metropolitano.

Una de las posiciones que podría estar en duda es la del arco, pues hay dos opcionados a ser titulares y nace el gran interrogante sobre quién ocupará esa posición.

Camilo Vargas y Kevin Mier, alguno de estos dos será el que parta desde el pitazo inicial. David Ospina es otra opción, pero está algo más relegado.

En medio de la duda, en las últimas horas el entrenador tricolor dio una pista clave sobre la determinación del portero, abriendo la puerta a quién sería el elegido.

⚽¡Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, habló sobre los arqueros convocados para los juegos de Eliminatorias!#DespiertaWIN pic.twitter.com/PyCyqw2kNS — Win Sports (@WinSportsTV) September 1, 2025

“Camilo recuperó el nivel. El equipo no está bien (Atlas)... recibe goles, pero uno analiza las jugadas y no tiene nada que ver”, apuntó.

Aunque sus vallas invictas sean pocas, Lorenzo lo justifica y defiende con vehemencia: “Se los pueden hacer a cualquier otro arquero”.

De Mier dijo: “Kevin siempre está bien. Juega mejor y es protagonista”.

Tras las declaraciones del seleccionador, todo parece indicar que quien recupere su puesto de número 1 será Camilo Vargas.

Camilo Vargas, portero de Selección Colombia y Atlas | Foto: Getty Images

De no haber sido por una lesión que lo aquejó en las dos fechas pasadas, de seguro no se habría dado el chance para que Mier atajara.

Ahora, tras la recuperación de salud del bogotano, este se ubicaría de nuevo bajo los tres palos en donde estuvo en la Copa América 2024, así como en la mayoría de las eliminatorias.

De esta forma quedaría, a tres días del juego, casi que confirmado el primer titular para el juego ante la Selección de Bolivia.

Otros dilemas de Lorenzo con Colombia

Fijo, fijo, solo pareciera que está Luis Díaz. El extremo recién llegado a Bayern Múnich no baja de nivel, por lo que tenerlo en campo es casi que obligatorio.

De los otros nombres en las posiciones restantes las dudas abundan. Empezando de atrás hacia adelante, la pareja de centrales podría ser Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

A la hora de ver laterales, la no presencia de Daniel Muñoz por acumulación de amarillas pone el debate entre Santiago Arias o Andrés Felipe Román.

Por una cuestión de necesidad de ir en busca del resultado, otra de las decisiones a tomar en consideración es quiénes jueguen en el medio campo.

¿Richard Ríos, Jefferson Lerma, uno de los dos, ambos?. Dichas dudas solo se despejarán una hora antes cuando salga la nómina oficial.

Dayro Moreno en entrenamiento de la Selección Colombia en Barranquilla. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Finalmente, en el ataque sí que es confuso el panorama. Es poner de titular a Dayro Moreno, enchufado con el gol, o mantener a Jhon Córdoba, quien aparece como el habitual titular.