Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

Un jugador de fútbol pocas veces muestra su faceta paternal al público; son reservados y protegen su círculo cercano.

Sin embargo, esta vez el portero titular de la Selección Colombia, Camilo Vargas, dejó ver en sus redes sociales algo muy íntimo de su familia.

Por sus obligaciones con Atlas, de México, el golero no pudo estar presente en el cumpleaños de su hija.

Dicha situación le hizo acudir a sus redes sociales personales, para dejar alojado un mensaje a la menor en una fecha tan especial.

Desde un primer momento, el bogotano hizo mover el corazón de sus seguidores al decir: “Pásala bien en tu día, princesa”.

“Espero que Dios me dé la oportunidad de devolverte lo que mis sueños te quitaron. Te extraño”, siguió en sus palabras.

Después de esto, fue que emitió las palabras más duras del mensaje a su pequeña hija: “Otra vez no llegué. Otra vez te fallé. Otra vez el destino nos separó”.

Mensaje de Camilo Vargas a su hija en redes sociales | Foto: Captura Instagram Camilo Vargas

“Otra vez el destino nos cambió el camino”, agregó el portero surgido en Independiente Santa Fe.

Intentando que su hija sintiera que su amor traspasa fronteras, le expresó: “La distancia no borra mi amor por ti, mi corazón está y estará contigo”.

“Eres mi orgullo, mi amor y mi razón. Pásala bien en tu día. Te amo”, terminó en la felicitación pública a la niña.

Esta no es la primera vez que Vargas vive una situación de estas. Debido al calendario propuesto por Leagues Cup, por estas fechas es habitual que cada año estén en competencia.

En esta oportunidad, el arquero pasó un doble dolor. Centrados en lo personal, no logró hacer presencia en la festividad familiar.

Y en lo deportivo, Atlas se despidió de manera prematura del certamen tras caer derrotado contra los rivales de la MLS.

Fueron tres derrotas en línea ante Inter Miami (2-1), Orlando City (3-1) y Atlanta United (4-1).

Ahora, Vargas y su equipo deberán regresar a lo que es la disputa de la Liga MX.

Este sábado estarán viéndose las caras con Pachuca, en juego que se celebrará en el estadio Jalisco desde las 10:05 p.m. (hora Colombia).

Camilo Vargas y su encuentro con Leo Messi

El pasado miércoles 30 de julio de 2025, Inter Miami (Estados Unidos) y Atlas (México) se enfrentaron en la primera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. El encuentro, disputado en el estadio Chase de Fort Lauderdale, terminó 2-1 a favor del conjunto de la MLS.

En Inter Miami fue titular y figura el astro argentino Lionel Messi, mientras que en Atlas el portero colombiano Camilo Vargas disputó los 90 minutos. Al final del partido, ambos dejaron una postal para el recuerdo.

Encuentro entre Camilo Vargas y Messi, en el Inter Miami vs. Atlas, por la Leagues Cup. | Foto: Getty Images

Cuando los equipos ya se dirigían a los vestuarios con el marcador definido, Vargas esperó a Messi. Se abrazaron, intercambiaron unas palabras y se dieron las camisetas, en un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.