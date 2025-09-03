La Selección Colombia ya trabaja con grupo completo en Barranquilla. Néstor Lorenzo tiene a su disposición a los 26 jugadores convocados, sin embargo, dos de ellos no podrán jugar contra Bolivia por acumulación de amarillas.

Se trata de Daniel Muñoz y Kevin Castaño, quienes resultaron amonestados contra Argentina en el mes de junio y tendrán que cumplir fecha de sanción.

En ese orden de ideas, Lorenzo está destinado a hacer cambios obligados en la defensa y el mediocampo.

Sumado a eso, esta convocatoria contó con el regreso de Camilo Vargas, Johan Mojica y Jhon Córdoba, tres habituales titulares en el esquema de la Tricolor.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. | Foto: AP

Siguiendo la línea de sus últimas alineaciones, Lorenzo volvería al equipo que le dio resultado en la Copa América y que alcanzó a tener un largo invicto en las eliminatorias.

Esta sería la formación titular de Colombia vs. Bolivia en el Metropolitano: Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Los cinco cambios, respecto a la doble fechada pasada, serían el ingreso de Vargas, Arias, Mojica Lerma y Córdoba.

Las dudas se resolverán una hora antes del pitazo inicial, cuando la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) entregue la lista de once elegidos por el cuerpo técnico.

Tal como se conoció en rueda de prensa, Lorenzo dejaría a Dayro Moreno en el banquillo como revulsivo en caso que las cosas ante Bolivia se empiecen a complicar.

Ahora o nunca

La Selección Colombia marcha en la sexta posición de las eliminatorias sudamericanas y necesita de una victoria para sentenciar su tiquete directo a la Copa del Mundo.

Aunque Bolivia nunca ha ganado de visitante en Barranquilla, Lorenzo prefiere hablar con cautela de lo que será el partido de este jueves a las 6:30 de la tarde.

“Es un equipo ordenado tácticamente. No creo que se vaya a meter muy atrás, creo que elegirá un bloque medio poblado y compacto para evitar nuestro inicio de circuitos de juego. Es un partido para abrir camino. La responsabilidad es nuestra, es nuestra cancha y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera”, apuntó.

El estratega argentino espera que Colombia recupere la memoria táctica de lo hecho el año pasado y pase por encima de su rival para sentenciar de una vez por todas la clasificación.

“Muchas veces cometemos el error de subestimar. Perú nos ha complicado la vida muchas veces y la última se pensaba que le íbamos a meter cuatro goles. No es fácil, son jugadores de experiencia. Todos los equipos tienen experiencia y buen pie. No es fácil, hay que abrir el partido y no dejarse llevar por las emociones y la ansiedad“, aseguró Lorenzo.