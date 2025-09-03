Néstor Lorenzo reveló si Dayro Moreno será titular ante Bolivia: lo bajó de la nube

La Selección Colombia calienta motores para el partido de este jueves, 4 de septiembre, contra Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa desde Barranquilla y respondió a la pregunta sobre la posible titularidad de Dayro Moreno, principal novedad en la lista de convocados.

Aunque la hinchada pide a gritos una oportunidad para el goleador de Once Caldas, en la nómina hay otros dos candidatos de buen presente en Europa: Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

“Dayro es un jugador más dentro del plantel, un jugador que se ha ganado la convocatoria con base en su rendimiento en el club y la continuidad que ha tenido. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes”, apuntó Lorenzo.

James Rodríguez junto a Dayro Moreno en el entrenamiento de la Selección Colombia | Foto: FCF

“Es un jugador que tiene experiencia, que no le pesa jugar en determinados ambientes. Después compite con otros jugadores como Suárez, como Córdoba, como Luis Díaz y como todos los delanteros que hay. Vamos a analizar cada momento del partido, si vale o no el ingreso de alguien”, completó.

Sobre sus razones para elegir a un jugador como titular o suplente en la Selección Colombia, expuso: “Lo táctico, lo físico, lo mental, de todo un poco. A veces la característica técnica te lleva a elegir a ese jugador. La experiencia es muy importante, también”.

En ese orden de ideas, Dayro no será titular contra Bolivia y su aporte podría ser como revulsivo en el segundo tiempo.

Todo depende del desarrollo del compromiso en el Estadio Metropolitano y el criterio del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

“Siempre decimos que el equipo es más que el individuo. Indispensable, no hay nadie, somos todos importantes y todos trabajamos en función de un objetivo”, completó el DT.

Córdoba, el más opcionado

Jhon Córdoba se erige como el principal candidato a la titularidad, pues cuenta con gran experiencia en el proceso de Lorenzo. De hecho, el delantero de Krasnodar fue el primer en la lista durante la Copa América del año pasado.

No obstante, con el paso de los partidos ha perdido peso en la Selección Colombia y recibió críticas este año por opciones claras que falló en partidos claves del clasificatorio hacia la Copa del Mundo.

Fue ahí donde Néstor Lorenzo cambio de parecer y alineó a Jhon Jader Durán como el nuevo delantero titular de la Tricolor.

Pero el experimento no salió como esperaba. Durán también pecó por falta de efectividad y tuvo discusiones con otros compañeros dentro del campo de juego.

En la doble fecha de junio fue desconvocado por un dolor de espalda, en medio de versiones sobre una supuesta ‘pataleta’ en el camerino de la Selección Colombia.

Irónicamente, Jhon Jader se quedó fuera de esta convocatoria por una nueva lesión reportada desde Turquía. Lorenzo aseguró que el antioqueño sigue en sus planes a futuro y que volverá cuando esté al 100 % físicamente.