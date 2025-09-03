A Colombia se le fue la luz en plena rueda de prensa y hay video: “Que no se nos vaya mañana”

A oscuras quedó la Selección Colombia y dos de sus delegados más importantes durante la rueda de prensa que se llevaba a cabo este miércoles, 3 de septiembre.

En medio de una respuesta del golero nacional, de repente todo quedó en tinieblas y se generó de inmediato la incomodidad de parte de los comunicadores.

Con los micrófonos prendidos, se escucharon las reacciones de varios periodistas, entre los que se comentó: “Que no se nos vaya mañana”, haciendo referencia a la lucidez que se debe haber para vencer a Bolivia.

David Ospina quiso tomar de manera algo más graciosa el suceso diciendo: “Que no se apague la emoción”.

Ospina, voz autorizada del arco

Adentrándose ya en lo que fueron temas netamente deportivos y de la interna del grupo, hizo referencia a sus compañeros por el puesto.

De los bajones de nivel para Camilo Vargas y Kevin Mier, lo naturalizó al decir: “Hace parte de la posición”.

📸 ¡𝙋𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙮 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙤 𝙙𝙚 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙖𝙧𝙘𝙤! 🧤



Jordan 🤝 Camilo 🤝 David#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/HKfteG3417 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 2, 2025

Después de ello, los defendió al decir: “Cami (Vargas) y Kevin (Mier) está en la misma tónica. Sabemos los arqueros que son. Lo han hecho de muy buena manera”.

“Vienen demostrando los grandes arqueros que son. Tenemos que estar confiados y tranquilos”, cerró con su experiencia a cuestas.

Enfrentar a Bolivia

Sobre la meta trazada que tienen ante Bolivia, dice Ospina que no cambia “desde que inicia la eliminatoria: el objetivo es ir a la cita mundialista”.

Sobre la subestimación que en ocasiones se le hace a Bolivia: “Sabemos que vamos a enfrentar una gran selección”.

Haciendo referencia al plan que tiene previsto para mañana: “Siempre ha sido proponer el juego, hemos tenido muy buenos partidos y sería el premio”.

“No podemos dejar de lado todo el plan. Tenemos que centrarnos en la confianza para este jueves”, añadió.

“Para nosotros lo fundamental es seguir confiando en lo que hemos construido de la mano de nuestro cuerpo técnico”, sumó.

En referencia a su llamado, este dejó entrever que podría ser de las últimas veces que se le vea con la camiseta Tricolor.

David Ospina, arquero de la Selección Colombia de mayores | Foto: Getty Images

“Cada ciclo es un motivo de orgullo. Han pasado unos cuantos años y trato de disfrutarlo”, señaló.

“Uno nunca sabe; puede ser el último llamado de eliminatorias”, finalizó.

Dayro Moreno: la verdad de su llamado

Ya para terminar, el referente del combinado patrio habló de la novedad más importante de la última lista citada por Lorenzo: Dayro Moreno.

“A Dayro lo conozco de hace tiempo. Sabemos de su alegría, de su experiencia”, dijo del goleador de casi 40 años.

Después de eso, Ospina confrontó las versiones que se han hablado sobre una citación de Dayro por temas extrafutbolísticos.

James Rodríguez junto a Dayro Moreno en el entrenamiento de la Selección Colombia | Foto: FCF

Certero en su respuesta, dijo por qué el atacante había sido llamado: “Hoy, está aquí por su presente y lo que está haciendo a su edad”.