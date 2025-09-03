Dayro Moreno no calla y les da contundente mensaje a “los bolivianos” para Eliminatorias

En las últimas horas, lo de Dayro Moreno en la Selección Colombia ha sido todo un fenómeno nacional de cara a las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas.

A sus 40 años, recibió la convocatoria al equipo nacional y es tendencia en cada uno de sus movimientos desde Barranquilla.

Dayro Moreno, citado para los juegos de Colombia vs. Bolivia y Venezuela | Foto: Captura FCF Media

Uno de los más recientes fue el que hizo a través de sus redes sociales personales, en donde envió un mensaje directo al rival de este jueves, Bolivia.

“¡Estamos melos! Segundo día de entrenamiento para llegar con todo ante los bolivianos”, apuntó sin rodeos.

Con esto, el goleador parece demostrar que ansía poder jugar de inicio en la nómina que elija el entrenador, Néstor Lorenzo.

Y es que es un chance que podría darse, pues si se tiene en cuenta el nivel actual de los delanteros, el de Once Caldas es uno de los más altos, si no el más.

Hinchas presionan a Lorenzo

Mientras le pedían autógrafos al argentino, en Barranquilla, los hinchas lo pusieron en aprietos al cuestionarle: “¿Vas a poner a Dayro?”.

Entretanto, otros le gritaban con insistencia: “Poné a Dayro de titular. Dayro, Dayro Moreno”.

Néstor Lorenzo ante los hinchas de Colombia, en Barranquilla | Foto: Captura video (@GMDLHM)

Por cómo se comporta Lorenzo con sus decisiones, lo que se intuye es que de entrada, no estará el de casi 40 años.

Es más, se llega a temer que el goleador no sea llevado ni siquiera al banco de suplentes. Justo ahí, se le armaría un lío más al entrenador, que no conserva una buena relación con la afición.

Interrogantes de la titular

Colombia citó un total de 26 jugadores para la doble fecha que está por jugarse; sin embargo, para el juego en Barranquilla no podrá hacer uso de dos piezas.

Uno es Daniel Muñoz y el otro, Kevin Castaño, ambos sancionados tras recibir tarjeta amarilla.

Daniel Muñoz recibiendo la tarjeta amarilla | Foto: Getty Images

Sin estos a disposición, empieza el dilema del estratega por saber a quién alinear en dichos lugares del campo.

Como opción para la lateral derecha están Santiago Arias y Andrés Felipe Román. Quien se cree que estará de arranque es el primero, por su trayectoria y pasado.

Por su parte, en la mitad del campo, lo de Castaño no se ve como una baja sensible, dado que dicho lugar está cubierto por la dupla de Richard Ríos y Jefferson Lerma.

Posible nómina de Colombia vs. Bolivia: Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

Cabe recordar que la Tricolor se juega en esta doble fecha el poder asegurar su paso al Mundial 2026. A esta altura de las eliminatorias, los cafeteros son sextos con 22 puntos en la tabla de posiciones, y un empate les sería suficiente para clasificar a la cita orbital.

Pisándole los talones se encuentran Bolivia y Venezuela, justamente los rivales a los que se medirá Colombia.