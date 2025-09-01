Sentido mensaje al grumete Julián Condia, quien murió al caer de un mástil del Buque Gloria al río Magdalena: “Te amaré siempre Ruyita”

Julián Fernando Confía Bello tenía 18 años, pero la claridad de que quería seguir la vida de un marinero. Por eso, viajó desde Sogamoso hacia el Caribe para enlistarse en la Armada Nacional.

En sus labores de grumete, como aprendiz de marino en el Buque Gloria, perdió la vida, el domingo, 31 de agosto, cuando, según versiones que no han sido confirmadas, cayó desde lo más alto de un mástil del Buque Gloria al río Magdalena por razones que son indagadas por las autoridades.

Condia Bello estuvo desaparecido en las aguas del Magdalena durante algunas horas, tiempo en el que la Armada emprendió su búsqueda.

Tras el hallazgo del cadáver, este fue enviado a la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, para que se investigue que sucedió en su caso y sus restos sean despedidos bajo los honores que ofrece la Armada a sus integrantes.

“La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar”, dijo esa fuerza por medio de un comunicado.

Grumete Julián Fernando Condia Bello y buque Gloria. | Foto: Suministrada a SEMANA.

“Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval”, comunicaron.

Al confirmarse la muerte de Condia, en redes sociales, algunas personas publicaron emotivos mensajes, uno de ellos, de su hermana.

“Querido hermanito 💔 hoy estoy con el alma hecha pedazos, aún no creo que esto esté sucediendo, quisiera llegar a casa y reunirme contigo, mi mamita, la abuelita y mis hermanitos y en vez de estar despidiéndote, estar celebrando tu grado”, escribió la mujer desde su perfil de Facebook.

“Hermano y amigo ejemplar y estoy segura mi vida que siempre vas a estar en los corazones de muchas personas en las cuales dejaré huella. Debí abrazarte y besarte más fuerte la última vez que te vi ! 💔TE AMO Y SIEMPRE TE AMARÉ RUYITA”, añadió la mujer.

Por su parte, desde la Armada Nacional exaltaron la memoria de Condia Bello.