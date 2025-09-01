Suscribirse

Barranquilla

Este es el grumete de la Armada que cayó del buque Gloria al río Magdalena en Barranquilla: así avanza la búsqueda

La embarcación llegaba al Gran Malecón cuando ocurrió el hecho que está siendo investigado.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

1 de septiembre de 2025, 1:20 p. m.
Grumete Julián Fernando Condia Bello y buque Gloria.
Grumete Julián Fernando Condia Bello y buque Gloria | Foto: Suministrada a SEMANA.

Sobre el río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla, cayó un grumete de la Armada Nacional que iba a bordo del Buque Escuela Gloria, que tenía planeadas varias actividades que fueron canceladas tras lo sucedido.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la embarcación iba por el canal de acceso cuando el joven boyacense cayó al agua, por lo que activaron todos los protocolos. El joven desaparecido fue identificado por las autoridades como Julián Fernando Condia Bello.

“De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, explicó la Armada Nacional por medio de un comunicado de prensa.

Contexto: Abogados en Barranquilla logran fallo ante la Corte Constitucional que fortalece derechos de las víctimas en Colombia

De igual manera, desde la Armada Nacional indicaron que están trabajando para poder esclarecer este caso, que ha generado dolor dentro de la institución naval.

“La Institución Naval ha dispuesto de un equipo multidisciplinario con el fin de brindar el apoyo a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello, al tiempo que ha ordenado desplazamiento comisión, adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, indicaron.

Llegó el buque Gloria al Gran Malecón: así será la programación para el fin de semana en Barranquilla
Buque Gloria de la Armada Nacional de Colombia. | Foto: Tomado de Twitter: @mabelgasca

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, llegó hasta el buque para colocarse al frente de esta situación, que hoy enluta a todo un país.

“Expresamos nuestra solidaridad y hermandad con los familiares del joven grumete y con toda la Armada Nacional. Es una noticia que nos llena de tristeza y, desde la Gobernación del Atlántico, ofrecemos todo el apoyo necesario en este difícil momento”, expresó conmovido el gobernador Verano.

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón.
Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón. | Foto: Gobernación del Atlántico.

Y es que durante el recorrido, el gobernador estuvo acompañado por el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, y destacó que, por respeto a los protocolos institucionales, el único vocero autorizado para entregar información oficial sobre lo ocurrido es el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, Javier Hernando Rubio Barrera.

Contexto: Llega el Buque Gloria al Gran Malecón de Barranquilla: le contamos los detalles

“Las labores de búsqueda continúan sin pausa, mientras el gobernador mantiene una comunicación permanente con las autoridades navales, reiterando el compromiso del Departamento del Atlántico con el acompañamiento y apoyo a la Armada Nacional en esta difícil situación”, señaló el comunicado emitido desde la Gobernación del Atlántico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Fernando Cristo critica al Consejo de Estado por tumbar su partido En Marcha: “Se ha pasado por la faja”

2. Pico y placa en Cali: así rotará la medida este martes, 2 de septiembre

3. América de Cali ya le tiene reemplazo a Raimondi: se conoció el nuevo técnico que llegaría

4. ¿Cuál es la historia del Labor Day? 5 datos que debe saber

5. Vladimir Padrino López lanzó duras amenazas a Estados Unidos: “Estamos preparados para responder a cualquier circunstancia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoArmada Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.