Sobre el río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla, cayó un grumete de la Armada Nacional que iba a bordo del Buque Escuela Gloria, que tenía planeadas varias actividades que fueron canceladas tras lo sucedido.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la embarcación iba por el canal de acceso cuando el joven boyacense cayó al agua, por lo que activaron todos los protocolos. El joven desaparecido fue identificado por las autoridades como Julián Fernando Condia Bello.

“De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, explicó la Armada Nacional por medio de un comunicado de prensa.

De igual manera, desde la Armada Nacional indicaron que están trabajando para poder esclarecer este caso, que ha generado dolor dentro de la institución naval.

“La Institución Naval ha dispuesto de un equipo multidisciplinario con el fin de brindar el apoyo a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello, al tiempo que ha ordenado desplazamiento comisión, adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, indicaron.

Buque Gloria de la Armada Nacional de Colombia. | Foto: Tomado de Twitter: @mabelgasca

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, llegó hasta el buque para colocarse al frente de esta situación, que hoy enluta a todo un país.

“Expresamos nuestra solidaridad y hermandad con los familiares del joven grumete y con toda la Armada Nacional. Es una noticia que nos llena de tristeza y, desde la Gobernación del Atlántico, ofrecemos todo el apoyo necesario en este difícil momento”, expresó conmovido el gobernador Verano.

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón. | Foto: Gobernación del Atlántico.

Y es que durante el recorrido, el gobernador estuvo acompañado por el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, y destacó que, por respeto a los protocolos institucionales, el único vocero autorizado para entregar información oficial sobre lo ocurrido es el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, Javier Hernando Rubio Barrera.