Suscribirse

Nación

Llega el Buque Gloria al Gran Malecón de Barranquilla: le contamos los detalles

La Armada Nacional ha emitido algunas recomendaciones a los visitantes.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

30 de agosto de 2025, 10:02 p. m.
Llegó el buque Gloria al Gran Malecón: así será la programación para el fin de semana en Barranquilla
Buque Gloria al Gran Malecón | Foto: Tomado de Twitter: @mabelgasca

Este domingo, 31 de agosto, el insignia Buque Gloria de la Armada Nacional llegará a la ciudad de Barranquilla, exactamente, al Gran Malecón del Río, con el fin de que propios y turistas lo puedan visitar en medio de la iniciativa de ‘Barranquilla es Río’.

“Esta es la primera vez que la capital del Atlántico recibe el buque con este nuevo nombramiento, consolidando a la ciudad como la primera en Colombia en tener este honor. La embarcación, con más de 50 años de historia, es un símbolo de paz, diplomacia, y tradición naval”, explicaron desde la Alcaldía de Barranquilla.

Contexto: Nueva estación de Policía en Soledad, Atlántico: esto dijo el gobernador Eduardo Verano tras la entrega

Se conoció que el Buque Gloria tiene programado su llegada al muelle de Puerta de Oro en el Gran Malecón el domingo 31 de agosto a las 10:00 a.m.. Y el público podrá acceder a la embarcación de manera gratuita a partir de las 11:00 a.m. y hasta la medianoche.

“Es importante destacar que el buque zarpará el lunes 1 de septiembre a las 8:00 a.m. y no habrá acceso para visitantes ese día”, señalaron las autoridades distritales.

Llegó el buque Gloria al Gran Malecón: así será la programación para el fin de semana en Barranquilla
El emblemático ARC 'Gloria' en Barranquilla. | Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

Agenda cultural y actividades complementarias

La visita del Buque Gloria se complementará con una variada agenda cultural en el Escenario del Río, también en el Gran Malecón. Los asistentes podrán disfrutar de la presentación de artistas como Fausto Chatela y el grupo Kandé, además de la presencia de la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

También se contará con la participación de Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Adicionalmente, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del kit para la carrera “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, un evento deportivo con fines solidarios que se realizará el 23 de noviembre.

Estatua de Sofía Vergara en Barranquilla: ubicación y fecha en la que se podrá visitar esta icónica construcción
Panorámica del Gran Malecón. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Barranquilla
Contexto: Abogados en Barranquilla logran fallo ante la Corte Constitucional que fortalece derechos de las víctimas en Colombia

Recomendaciones para los visitantes

La Armada de Colombia ha proporcionado algunas recomendaciones para garantizar una visita segura y agradable para todos:

  • El horario de acceso es el domingo 31 de agosto, de 11:00 a.m. a 12:00 a.m..
  • Se aconseja usar ropa que cubra y calzado cómodo.
  • Se recomienda llevar sombrillas y protector solar para protegerse del sol.
  • Se pide a los visitantes que eviten llevar bolsos y maletines.
  • No se permite el uso de drones.
  • Se prohíbe el ingreso a áreas no habilitadas del buque.
  • Los visitantes deben mantener un comportamiento ejemplar y seguir las instrucciones del personal de control de acceso. 

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Temblor en Colombia: sismo sacudió el país en la tarde de este sábado 30 de agosto; este fue el epicentro

2. Alberto Linero y la sorpresiva respuesta de su padre, el día que le contó que iba a dejar de ser sacerdote

3. Este es el poderoso buque de guerra de alta precisión que llega al Caribe para sumarse al despliegue militar de EE. UU. cerca de Venezuela

4. Llega el Buque Gloria al Gran Malecón de Barranquilla: le contamos los detalles

5. Carlos Calero reveló que la Virgen María se manifestó en su familia y les cumplió un milagro: “Me eriza la piel”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaBuque GloriaAtlántico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.