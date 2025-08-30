Este domingo, 31 de agosto, el insignia Buque Gloria de la Armada Nacional llegará a la ciudad de Barranquilla, exactamente, al Gran Malecón del Río, con el fin de que propios y turistas lo puedan visitar en medio de la iniciativa de ‘Barranquilla es Río’.

“Esta es la primera vez que la capital del Atlántico recibe el buque con este nuevo nombramiento, consolidando a la ciudad como la primera en Colombia en tener este honor. La embarcación, con más de 50 años de historia, es un símbolo de paz, diplomacia, y tradición naval”, explicaron desde la Alcaldía de Barranquilla.

Se conoció que el Buque Gloria tiene programado su llegada al muelle de Puerta de Oro en el Gran Malecón el domingo 31 de agosto a las 10:00 a.m.. Y el público podrá acceder a la embarcación de manera gratuita a partir de las 11:00 a.m. y hasta la medianoche.

“Es importante destacar que el buque zarpará el lunes 1 de septiembre a las 8:00 a.m. y no habrá acceso para visitantes ese día”, señalaron las autoridades distritales.

El emblemático ARC 'Gloria' en Barranquilla. | Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

Agenda cultural y actividades complementarias

La visita del Buque Gloria se complementará con una variada agenda cultural en el Escenario del Río, también en el Gran Malecón. Los asistentes podrán disfrutar de la presentación de artistas como Fausto Chatela y el grupo Kandé, además de la presencia de la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

También se contará con la participación de Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Adicionalmente, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del kit para la carrera “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, un evento deportivo con fines solidarios que se realizará el 23 de noviembre.

Panorámica del Gran Malecón. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Barranquilla

Recomendaciones para los visitantes

La Armada de Colombia ha proporcionado algunas recomendaciones para garantizar una visita segura y agradable para todos: