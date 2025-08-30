Nación
Llega el Buque Gloria al Gran Malecón de Barranquilla: le contamos los detalles
La Armada Nacional ha emitido algunas recomendaciones a los visitantes.
Este domingo, 31 de agosto, el insignia Buque Gloria de la Armada Nacional llegará a la ciudad de Barranquilla, exactamente, al Gran Malecón del Río, con el fin de que propios y turistas lo puedan visitar en medio de la iniciativa de ‘Barranquilla es Río’.
“Esta es la primera vez que la capital del Atlántico recibe el buque con este nuevo nombramiento, consolidando a la ciudad como la primera en Colombia en tener este honor. La embarcación, con más de 50 años de historia, es un símbolo de paz, diplomacia, y tradición naval”, explicaron desde la Alcaldía de Barranquilla.
Se conoció que el Buque Gloria tiene programado su llegada al muelle de Puerta de Oro en el Gran Malecón el domingo 31 de agosto a las 10:00 a.m.. Y el público podrá acceder a la embarcación de manera gratuita a partir de las 11:00 a.m. y hasta la medianoche.
“Es importante destacar que el buque zarpará el lunes 1 de septiembre a las 8:00 a.m. y no habrá acceso para visitantes ese día”, señalaron las autoridades distritales.
Agenda cultural y actividades complementarias
La visita del Buque Gloria se complementará con una variada agenda cultural en el Escenario del Río, también en el Gran Malecón. Los asistentes podrán disfrutar de la presentación de artistas como Fausto Chatela y el grupo Kandé, además de la presencia de la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.
También se contará con la participación de Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Adicionalmente, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del kit para la carrera “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, un evento deportivo con fines solidarios que se realizará el 23 de noviembre.
Recomendaciones para los visitantes
La Armada de Colombia ha proporcionado algunas recomendaciones para garantizar una visita segura y agradable para todos:
- El horario de acceso es el domingo 31 de agosto, de 11:00 a.m. a 12:00 a.m..
- Se aconseja usar ropa que cubra y calzado cómodo.
- Se recomienda llevar sombrillas y protector solar para protegerse del sol.
- Se pide a los visitantes que eviten llevar bolsos y maletines.
- No se permite el uso de drones.
- Se prohíbe el ingreso a áreas no habilitadas del buque.
- Los visitantes deben mantener un comportamiento ejemplar y seguir las instrucciones del personal de control de acceso.