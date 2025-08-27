Suscribirse

Nueva estación de Policía en Soledad, Atlántico: esto dijo el gobernador Eduardo Verano tras la entrega

Buscan reducir la criminalidad en el municipio.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

27 de agosto de 2025, 8:16 p. m.
Estación de Policía en Soledad, Atlántico.
Estación de policía en Soledad, Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Este miércoles, 27 de agosto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, junto con otras autoridades locales, entregaron la nueva estación de la Policía Nacional que está situada en el municipio de Soledad.

Esta nueva obra la entregan en medio de una grave crisis de seguridad que atraviesa esta población del área metropolitana de Barranquilla. La comunidad espera que los hechos delincuenciales disminuyan en esta zona céntrica del municipio.

“Cada peso recaudado se retorna en obras que fortalecen la seguridad y mejoran la vida de los ciudadanos. Esta tasa no se queda en el papel, se materializa en acciones visibles y transformadoras para la comunidad”, aseguró Verano.

Son 42 barrios los que se verán beneficiados con esta estación, liderada desde la administración departamental.

“La obra, que tuvo una inversión superior a los 3.200 millones de pesos, fue financiada con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el aporte que realizan todos los atlanticenses y que se refleja en hechos concretos como esta estación”, explicaron desde la Gobernación.

Entrega de estación de Policía en Soledad.
Entrega de estación de Policía en Soledad. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las autoridades indicaron que su ubicación le permitirá a la Policía tener una mayor capacidad de reacción ante cualquier hecho que pretenda alterar el orden público.

“La nueva estación cuenta con áreas administrativas, espacios para la atención al ciudadano, vigilancia comunitaria y dependencias enfocadas en la protección de la infancia y la adolescencia, lo que permitirá una capacidad de reacción más rápida y efectiva frente al multicrimen en este sector del municipio”, sostuvieron.

El mandatario del Atlántico señaló que vienen trabajando con la Fuerza Pública para hacer frente a las bandas criminales que están robando la paz de la ciudadanía.

“Soledad es la prueba de que nuestras inversiones llegan a todos los municipios. Esta estación de Policía es el mejor ejemplo de cómo la tasa de seguridad se transforma en protección y confianza para nuestra gente”, puntualizó Verano.

Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía Metropolitana. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, Wharlinton Gualdrón, jefe de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, quien estuvo presente en el evento, precisó que tienen listo todo un personal especializado para trabajar desde este sitio.

“La nueva estación cuenta con todo lo necesario: armerillo, salón múltiple, oficina para la atención de infancia y adolescencia, zonas de descanso, entre otras. Se integra a tres estaciones, como son Costa Hermosa, La Virgencita e Hipódromo. Con esto, se fortalece la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad”, señaló.

Entrega de estación de Policía en Soledad.
Entrega de estación de Policía en Soledad. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Entretanto, León Carrillo, presidente de la junta de acción comunal del barrio Cruz de Mayo, manifestó que la comunidad llevaba años esperando la reapertura de la estación.

“Con esto, esperamos que la seguridad mejore en todos los barrios vecinos. Nuestras familias estarán más seguras y el comercio más protegido”, sostuvo el líder comunal.

