Murió Juan B. Fernández, exdirector del periódico El Heraldo; esta sería la causa

El deceso se produjo en la ciudad de Barranquilla.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

25 de agosto de 2025, 3:45 p. m.
Juan B. Fernández, exdirector del periódico El Heraldo. (Q.E.P.D.)
Juan B. Fernández, exdirector del periódico El Heraldo. (Q.E.P.D.) | Foto: Suministrada a SEMANA.

Este lunes, 25 de agosto, se conoció el fallecimiento de Juan B. Fernández, exdirector del periódico El Heraldo, a sus 99 años, en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

La noticia fue confirmada por el mismo diario, quien aseguró: “El director consejero de El Heraldo, Juan B. Fernández Renowitzky, quien puso en marcha y consolidó la modernización de este diario y fue un permanente defensor del desarrollo económico, social e institucional de la región Caribe con autonomía y sin la obstrucción del centralismo, lucha que impulsó desde la Asamblea Constituyente de 1991, falleció este lunes 25 de agosto a la edad de 99 años, acompañado por su esposa, Elisa Noguera de Fernández, su hijo Juan B. Fernández Noguera, y demás familiares”.

Según conoció SEMANA, el periodista desde hace años tenía varias enfermedades de base que lo venían aquejando hasta que se complicó este lunes. En Atlántico, son diferentes las voces que han lamentado el fallecimiento de Fernández. Su aporte fue clave para el desarrollo del Caribe colombiano.

El diputado Camilo Torres Villalba dijo por su cuenta de X: “Con profundo pesar despedimos a Juan B. Fernández Renowitzky. Pilar del desarrollo de Barranquilla y el Atlántico, e imprescindible en el periodismo local y regional desde El Heraldo. Su legado de autonomía y defensa de la costa seguirá guiándonos. Abrazo solidario a su familia”.

El exalcade de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dejó este mensaje en X: “Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Juan B. Fernández Renowitzky, un luchador caribe, pensador y enamorado del periodismo. Duele decirle adiós, pero su legado es fiel ejemplo del talante que siempre lo identificó. El Heraldo es reflejo de su empeño, de su fina pluma y de su singular humor. Descansa en paz".

Por su parte, la periodista Érika Fontalvo, directora de El Heraldo, expresó: “Juan B. Fernández Renowitzky fue constituyente en nombre del Partido Liberal Colombiano. Luchó para que la costa Caribe gozara de las garantías necesarias para un desarrollo digno y equitativo para su gente”.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señaló: “Lamento profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, hombre Caribe, liberal y defensor de la gente. Durante años luchó por una región autónoma y promovió la modernización del diario El Heraldo. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”.

Plinio Cedeño Gómez, alcalde de Puerto Colombia, sostuvo: “Con mucha tristeza lamentamos el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, director consejero del diario El Heraldo. Destacamos su compromiso permanente a favor de la comunidad, y por impulsar y mantener en vigencia un periodismo de calidad. Abrazo solidario a su familia".

