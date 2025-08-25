Asesinan a voluntario de la Defensa Civil en un intento de atraco: esta es la historia

La inseguridad en el Atlántico y en otras regiones de Colombia sigue siendo compleja, pese a los operativos de las autoridades para hacerle frente a la delincuencia. El nuevo rostro de estos hechos delincuenciales es un voluntario de la Defensa Civil en del departamento, quien fue asesinado en medio de un atraco en el barrio Villa Olímpica, en el municipio de Galapa.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como Jesús María Hernández Romero, quien recibió un mortal herida con un destornillador al salir de un corresponsal bancario tras haber retirado la suma de 40.000 pesos en efectivo.

De acuerdo con lo que se ha conocido, los responsables de este hecho se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando abordaron al voluntario, quien se opuso al robo y lo agredieron.

El mayor (R) Néstor Rodríguez, el director de la Defensa Civil en el departamento del Atlántico, en diálogo con el periódico El Heraldo, rechazó este crimen y lo calificó como “vil”.

“Le quitaron la vida por 40.000 pesos, que no es nada. Eso es un vil asesinato. La herida fue en el corazón. Nuestro voluntario fue llevado a un centro asistencial de ahí de la zona (IMEDCO Caribe IPS), pero ya no había nada que hacer. Prácticamente, ingresó sin signos vitales”, dijo Rodríguez.

Al mismo tiempo, señaló que el rescatista había retirado dinero para comprar comida, pero la delincuencia se lo impidió.

Mayor (R) Néstor Rodríguez, el director de la Defensa Civil en el departamento del Atlántico. | Foto: Cortesía EL HERALDO.

Rodríguez dijo también a El Heraldo que, en medio de la grave crisis por la falta de agua potable, Jesús María Hernández participó en la entrega de este suministro a las familias de esta zona del área metropolitana de Barranquilla.

“Estuvo en esa actividad, pero Jesús era un hombre con amplias capacidades y con una experiencia de más de 18 años. Hacía parte de la Junta Cevillar, en el Distrito de Barranquilla. Era experto en atención prehospitalaria, en búsqueda y rescate de personas, alojamiento temporal de víctimas, prevención y atención de desastres, líder en acción social y ambiental”, explicó el funcionario.

El director de la Defensa Civil en Atlántico solo les pidió a las autoridades judiciales que avancen en el proceso de investigación para que judicialicen a los responsables de este nuevo hecho.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.