Estremecedor mensaje de papá de uno de los policías asesinados en Amalfi, Antioquia

Estos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia. | Foto: Suministrada a Semana

Desde el barrio Evaristo Sourdís, en el sur de Barranquilla, la familia del patrullero José Daniel Valera Narváez llora su asesinato.

El uniformado murió en el municipio de Amalfi, Antioquia, luego de que las disidencias de las Farc, al mando de Calarcá, derribaran un helicóptero de la Policía, hecho que dejó 13 policías muertos.

Henry Valera, papá del policía asesinado, en medio de las lágrimas, contó el horror que hoy vive tras lo sucedido.

“Ayer me lo arrebataron… El helicóptero donde iba mi hijo fue impactado por un dron y me lo desbarató. Estoy pidiendo justicia, porque me duele mucho: él era mi sustento, mi compañía. Todos los meses estaba pendiente de mí“, dijo el hombre.

Al mismo tiempo, relató: “Le arrebataron la vida a mi pelaito, tenía apenas 24 años. El primero de diciembre cumplía cinco años en la Policía”.

Henry Valera señaló que su hijo ya había pedido el traslado hacia Barranquilla, Atlántico, porque estaba “aburrido de estar en el monte”.

“Él me dijo: ‘Papi, ya metí el traslado, pero eso demora mucho’. Una vez hasta vinieron patrulleros a la casa, me tomaron fotos a mí y a su abuela, que tiene 83 años. José me contó: ‘Papi, no se preocupe, ya mandé los papeles a Bogotá, hay que esperar’. Pero nunca le salió el traslado. Últimamente, no quería irse, pero le tocaba. Las tías le decían: ‘Mijo, si es tu trabajo, que Dios te acompañe’”, señaló.

Momento en que un helicóptero de la Policía Nacional es derribado en Amalfi, Antioquia, por disidentes de las Farc. | Foto: Foto tomada del video

El hombre, llorando, relató cómo se enteró de la trágica noticia del asesinato de su hijo, un joven de 24 años.

“Ayer en la tarde, cuando regresé de trabajar, encontré gente llorando. Pregunté qué pasaba, y mi hijo mayor, Jaide, me dijo: ‘Papi, siéntese’. Yo insistí: ‘¿Qué pasa, mijo? Dime’. Y me contó que el helicóptero en el que iba José lo tumbó un dron. Al comienzo no sabíamos si estaba herido o muerto. Después, por WhatsApp, empezaron a circular fotos y mensajes diciendo que había fallecido. Más tarde, en la noche, una patrulla vino a confirmarlo", contó.

El papá del policía asesinado recordó a su hijo como un joven entregado a su trabajo y sostuvo que le apasionaba ser integrante de la institución policial.

“Mi hijo un día me dijo: ‘Soy juniorista de corazón, pero mi vida es la Policía’. Hizo el curso antinarcóticos y estaba en operaciones contra cultivos de coca. Todos los días lo transportaban en helicóptero. Hace dos años había metido los papeles de traslado, pero nunca se lo aprobaron”, reiteró.

Henry recordó que este miércoles fue la última vez que habló con su hijo por medio de una aplicación de mensajes.