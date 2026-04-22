Una aberrante historia conoció SEMANA este miércoles, 22 de abril, donde un hombre fue capturado por integrantes de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía de Barranquilla con apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento.

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De acuerdo con la información que conoció esta revista, el hombre venía abusando sexualmente de su hijastra durante más de cinco años hasta dejarla en estado de embarazo. Todos estos hechos se registraron en el municipio de Juan de Acosta, en el Atlántico.

El presunto responsable de estos hechos fue identificado por las autoridades judiciales como Benito Jiménez Mancilla, de 49 años de edad, a quien le expidieron una orden de captura.

La menor era amenazada por su padrastro. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Fuentes judiciales le explicaron a SEMANA algunos detalles de este caso aberrante que ocurrió en la zona norte de Colombia.

“Los hechos se vinieron presentando desde el año 2020, aproximadamente, cuando empezaron los presuntos abusos sexuales contra la menor de edad que en ese momento tenía 10 años de edad. El padrastro de la niña le realizaba algunos tocamientos y luego de unos años comenzó a obligarla a hacer todo tipo de vejámenes sexuales”, dijo la fuente a esta revista.

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Asimismo, el investigador del CTI de la Fiscalía General de la Nación le precisó a este medio que la menor de edad, luego de estos constantes presuntos abusos sexuales, quedó en estado de embarazo.

“La niña quedó en estado de embarazo, tuvo al niño que actualmente tiene 4 años de edad y esta no había denunciado nada porque el hoy capturado, de acuerdo con el relato de la víctima, le quitó su celular y la mantenía vigilada y con amenazas de muerte con el fin de poder evitar la acción de nuestras investigaciones”, dijo.

URI de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Cortesía - EL HERALDO.

El hoy capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Ahora, deberá responder ante un juez por estos hechos.