¿Quién es el pasajero que presentó quebrantos de salud en un avión y murió tras aterrizaje de emergencia en Barranquilla? Esto se sabe

Las autoridades confirmaron la identidad y nacionalidad del pasajero. La causa de muerte aún está por esclarecer.

27 de agosto de 2025, 1:09 a. m.
Aeropuerto de Barranquilla
Una emergencia en el aire obligó a un avión a aterrizar de urgencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz que presta los servicios a la ciudad de Barranquilla.

El incidente corresponde con un pasajero, quien en medio del vuelo procedente de Bolivia y con destino a Miami, presentó quebrantos de salud y murió poco después.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, los hechos se registraron al mediodía del lunes, 25 de agosto, donde un médico a bordo intentó reanimar al pasajero inconsciente.

“Al mediodía, el centro de control de operaciones del aeropuerto recibió el llamado informando sobre un pasajero en estado crítico de salud e inconsciente. De inmediato, se activaron los protocolos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), con la coordinación del personal aeroportuario y servicios médicos aeroportuarios”, mencionó la Aerocivil por medio de un comunicado.

Según detalló El Tiempo, el galeno le realizó una maniobra de reanimación cardio pulmonar y una descarga con desfibrilador externo automático, pero los esfuerzos eran en vano.

Sin embargo, sobre las 12:20 del mediodía, el avión aterrizó en Barranquilla y de inmediato el pasajero fue recibido por el personal de Sanidad Aeroportuaria, quien "constató la ausencia de signos vitales, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universidad del Norte, donde se continuaron con los procedimientos médicos”, dijo la Aerocivil.

Un pasajero de Boliviana de aviación, que viajaba con destino a Miami, murió tras sufrir un colapso en pleno vuelo. El avión tuvo que aterrizar en Barranquilla.
Pese a los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto a la 1:05 de la tarde, donde las autoridades confirmaron su identidad y nacionalidad.

Así las cosas, el pasajero que murió en este incidente fue André Dewayne Castro, de 39 años, con origen del estado de Oregón, ubicado en la costa oeste de Estados Unidos.

“La Entidad expresa sus condolencias a la familia del pasajero y reitera su compromiso de trabajar bajo el principio de excelencia con humanidad”, agregó la Aerocivil.

El cuerpo del extranjero fue trasladado a Medicina Legal de Barranquilla para determinar la causa de muerte debido a que su acompañante manifestó que no había experimentado enfermedades previas ni síntomas antes del vuelo.

pasajeroaeropuerto ernesto cortissozBarranquilla

