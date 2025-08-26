Así fue la emergencia que obligó a un avión que iba de Bolivia a Miami a aterrizar en Barranquilla: un pasajero murió

Un ciudadano estadounidense murió tras sufrir quebrantos de salud en pleno vuelo sobre el mediodía del lunes, 25 de agosto, confirmó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La emergencia obligó a que el vuelo, procedente de Bolivia y con destino a Miami, Estados Unidos, aterrizara de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

“Al mediodía, el centro de control de operaciones del aeropuerto recibió el llamado informando sobre un pasajero en estado crítico de salud e inconsciente. De inmediato, se activaron los protocolos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), con la coordinación del personal aeroportuario y servicios médicos aeroportuarios”, dijo la Aerocivil por medio de un comunicado.

Por su parte, Boliviana de Aviación informó que el vuelo OB762, en la ruta Santa Cruz - Miami “tuvo la necesidad de desviar la operación al aeropuerto de Barranquilla, debido a una emergencia médica a bordo”.

Según el diario El Tiempo, la emergencia fue atendida inicialmente por un médico que viajaba como pasajero, quien intentó reanimar a la persona con maniobras de reanimación cardio pulmonar y una descarga con desfibrilador externo automático.

El OB762 aterrizó en Barranquilla a las 12:20 p. m. | Foto: Alcaldía de Barranquilla

El OB762 aterrizó en Barranquilla a las 12:20 p.m. y de inmediato se activaron los protocolos de atención a la situación.

Según la Aerocivil, el pasajero fue recibido por personal de Sanidad Aeroportuaria, “que constató la ausencia de signos vitales, y de inmediato fue trasladado en ambulancia al Hospital Universidad del Norte, donde se continuaron con los procedimientos médicos”.

Allí, fue declarado oficialmente como muerto a la 1:05 p. m. y confirmada su identidad: André Dewayne Castro.

Según El Tiempo, se trataba de un ciudadano estadounidense, natural del estado de Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos.

Su cadáver fue trasladado a Medicina Legal en Barranquilla y dispuesto para que una funeraria de renombre hiciera su repatriación.

Por medio de un comunicado, la Aerocivil lamentó lo sucedido con el pasajero Dewayne Castro.