Avianca alerta a sus usuarios por fraudes que piden pagos no autorizados: “Están contactando a pasajeros”

La aerolínea Avianca emitió una alerta a sus clientes y a la opinión pública tras detectar un esquema de fraude en el que terceros ajenos a la compañía contactan a pasajeros para exigir supuestos pagos adicionales bajo el argumento de “sobrecostos por combustible” en tiquetes ya emitidos.

Avianca lanza alerta a colombianos que están comprando tiquetes

“Así es como muchas veces los criminales engañan a la gente, en donde ponen una página que parece real, pero cuando uno revisa la dirección o la URL, es simplemente falsa. Y cuarto, siempre, siempre evite compartir sus datos personales con personas directamente. Avianca y otras aerolíneas nunca le van a pedir sus datos personales de esa manera”, destaca Felipe Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca.

Felipe Andrés Gómez, vicepresidente de AA. PP. y Sostenibilidad de Avianca. Foto: Helen Ramírez / SEMANA

La compañía aclaró de manera categórica que no realiza cobros posteriores a la compra de boletos, excepto cuando el pasajero solicita voluntariamente cambios en su itinerario, los cuales se aplican según las condiciones de la tarifa adquirida y los servicios adicionales seleccionados.

En ese sentido, cualquier solicitud de pago relacionada con supuestos cargos extra por combustible constituye una estafa.

Ante esta situación, Avianca informó que ya está recopilando información para iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables de estos hechos, y reiteró el llamado a los usuarios a utilizar únicamente canales oficiales para sus gestiones.

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La aerolínea recomendó verificar toda la información a través de su página web oficial, su aplicación móvil o agencias de viajes autorizadas, y advirtió que nunca solicita transferencias a cuentas de personas naturales para validar, mantener o modificar tiquetes.

Avianca anunció posibles casos de estafa. Foto: Avianca

“Ahora que se acerca la temporada de vacaciones y del mundial de fútbol, desde Avianca estamos alertando a los viajeros para que no caigan en fraudes en la compra de sus tiquetes aéreos. Por eso hacemos las siguientes recomendaciones. Primero, solo compre sus tiquetes aéreos en páginas oficiales, Segundo, desconfíe de promociones demasiado buenas. Si ven precios demasiado bajos, generalmente detrás de eso hay un fraude. Tercero, revise la dirección, la URL de los links en los que usted oprime”, complementa Felipe Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca.