Avianca anunció la apertura de una nueva ruta directa entre Bogotá y Maracaibo, que comenzará operaciones el próximo 28 de agosto de 2026 y contará con una frecuencia diaria.

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La aerolínea informó que la nueva conexión busca fortalecer el intercambio comercial, turístico y empresarial entre Colombia y Venezuela, en medio del proceso de reactivación económica y apertura bilateral entre ambos países.

Avianca anunció nueva ruta entre Colombia y Venezuela. Foto: Avianca

La operación será realizada en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros por vuelo, lo que permitirá ofrecer más de 2.500 sillas semanales en esta nueva conexión aérea. La ruta complementará la operación actual de la compañía entre Bogotá y Caracas, donde actualmente mantiene dos vuelos diarios.

Según el itinerario anunciado, el vuelo AV94 despegará de Bogotá a las 3:05 p.m. y aterrizará en Maracaibo a las 5:40 p.m. Por su parte, el vuelo AV95 saldrá desde Maracaibo a las 7:00 p.m. y llegará a la capital colombiana a las 7:25 p.m. La operación aún está sujeta a aprobación gubernamental.

“A través de este nuevo puente aéreo, los clientes procedentes de Maracaibo no solo se conectarán con la capital colombiana, sino que tendrán acceso a la robusta red global de Avianca, facilitando su conexión con más de 80 destinos en América y Europa”, destaca Avianca.

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En el comunicado oficial, la aerolínea destacó el papel histórico que ha desempeñado en la conectividad regional.

“Avianca ha conectado por más de 106 años países, historias, culturas y costumbres, priorizando siempre la seguridad en sus operaciones. En Venezuela, ese compromiso se refleja en más de seis décadas de presencia”, señaló la compañía.

Avianca cuenta con una gran operación a nivel nacional e internacional. Foto: Gobierno del Cambio

La compañía también informó que los tiquetes para esta nueva ruta ya se encuentran disponibles a través de sus canales oficiales, incluyendo su plataforma digital, aplicación móvil, agencias de viaje y centros de atención.

La apertura de esta nueva operación se suma al proceso de reactivación aérea entre Colombia y Venezuela, un mercado que poco a poco recupera frecuencias y rutas estratégicas tras años de limitaciones operativas.