Avianca habilitó temporalmente vuelos entre Bogotá y Valencia, Venezuela: estas son las frecuencias definidas

El pasado 24 de junio, Venezuela vivió uno de los capítulos más oscuros en su historia, luego de que se registrara un doble terremoto de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter, uno de los más fuertes que han vivido en las últimas décadas.

La Patrulla Aérea Civil, Terpel, Geopark y la Fundación Taap enviaron ayuda humanitaria para Venezuela

Edificios colapsados, más de 50.000 desaparecidos y más de 1.400 muertos es el saldo que ha dejado el fenómeno natural. Tras los hechos, varias aerolíneas han cambiado algunas de sus operaciones para garantizar que muchos puedan regresar al país de manera rápida.

Tras la emergencia por los terremotos en Venezuela, Avianca implementó nuevas rutas temporales y flexibilizó las condiciones para los viajeros afectados. Foto: UNGRD

Avianca se pronunció hace algunas horas, anunciando la habilitación de manera temporal de vuelos entre Bogotá y Valencia, inicialmente hasta el próximo 10 de julio con tarifas especiales, periodo que podrá ser extendido dependiendo de la evolución de la contingencia.

Los efectos económicos tras los potentes terremotos en Venezuela: esta es la estimación que hace EE.UU.

“Esta medida permitirá mantener la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela mientras se reestablecen las operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, así como continuar transportando rescatistas, médicos y personal de atención de emergencias y ayuda humanitaria que apoyarán las labores de rescate y de atención de la emergencia, en coordinación con aliados sociales de la aerolínea, como la Cruz Roja Colombiana, Ruta Animal, ABACO y la Patrulla Aérea Civil Colombiana”, precisó la aerolínea.

La aerolínea anunció dos frecuencias diarias entre Bogotá y Valencia mientras se restablecen las operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Foto: Avianca / Cortesía

Son dos las frecuencias que ofrecerá la aerolínea de manera diaria, operadas en aviones de la flota A320. Operarán de la siguiente manera:

Ruta Frecuencia Hora de salida Hora de llegada Bogotá - Valencia Diaria 07:35 10:35 Valencia - Bogotá Diaria 12:27 13:10 Bogotá - Valencia Diaria 23:20 02:20 (+1) Valencia - Bogotá Diaria 04:17 05:00

La empresa también habilitó otras medidas de protección vigentes para quienes tengan tiquetes del 24 de junio 2026 al 15 julio 2026. Estas son algunas:

Reprogramación de la fecha de viaje: cambiar la fecha de su vuelo hasta el 31 de agosto de 2026, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad.

Cambio de ruta: viajar desde o hacia Valencia, Cúcuta o Riohacha, sin costo adicional y sujeto a disponibilidad, gestionándolo a través del Contact Center de Avianca.

Reembolso: solicitar la devolución total de los trayectos no utilizados

Los vuelos especiales entre Bogotá y Valencia estarán disponibles inicialmente hasta el 10 de julio y podrán extenderse según evolucione la contingencia en Venezuela. Foto: Redes sociales: ultimahoracol/Getty images/Montaje:Semana