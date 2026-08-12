Juan Camilo Valencia González es nombrado presidente de la Agencia Nacional de Minería

El Gobierno Nacional formalizó el nombramiento de Juan Camilo Valencia González como nuevo presidente de Agencia, Código E1, Grado 07, de la planta de personal de la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante el Decreto 1190 de 2026, expedido por el Ministerio de Minas y Energía.

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“La decisión fue adoptada por el presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le corresponden, particularmente las establecidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y en el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015, normas que sustentan la facultad presidencial para efectuar determinados nombramientos en la administración pública”, señala el decreto.

De acuerdo con el decreto, Valencia González asumirá el cargo mediante nombramiento ordinario.

El nombramiento fue realizado por el Gobierno Nacional. Foto: Getty Images/iStockphoto

El acto administrativo establece su vinculación al máximo cargo directivo de la Agencia Nacional de Minería, entidad encargada de administrar los recursos minerales del Estado y de promover, vigilar y fiscalizar las actividades relacionadas con su aprovechamiento.

El decreto también establece el procedimiento de comunicación del nombramiento. La Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía deberá comunicar la decisión tanto al nuevo funcionario como a la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería.

Este paso permite formalizar administrativamente la designación y avanzar en la posesión y el ejercicio de las funciones correspondientes al cargo.

El sector enfrenta diversos retos. Foto: Foto: Fuerza Naval del Pacífico / El País

Uno de los principales retos que deberá asumir Juan Camilo Valencia González al frente de la Agencia Nacional de Minería será fortalecer la fiscalización y el control de la actividad minera en Colombia.

Esto implica mejorar el seguimiento a los títulos mineros, combatir la minería ilegal, agilizar los trámites y garantizar que las empresas cumplan con las normas técnicas, ambientales y de seguridad.

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También tendrá que enfrentar los conflictos sociales que se presentan alrededor de algunos proyectos mineros, promoviendo un mayor diálogo con las comunidades, las autoridades territoriales y los diferentes actores del sector.