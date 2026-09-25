José Camilo Manzur presentó renuncia a la presidencia de Asocodis

José Camilo Manzur Jattin presentó su carta de renuncia a la presidencia de la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica (Asocodis), cargo que ocupó durante 20 años.

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La decisión fue informada este 24 de septiembre por la asociación, que señaló que la junta directiva iniciará los procesos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la gestión gremial.

José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis. Foto: Asocodis / Adobe Stock

Durante su permanencia al frente de Asocodis, Manzur acompañó a las empresas afiliadas en diferentes etapas de transformación del sector eléctrico y del país, así como en asuntos relacionados con la distribución y comercialización de energía eléctrica.

Según el comunicado, durante su gestión el gremio trabajó en la formulación de propuestas técnicas y en la búsqueda de soluciones relacionadas con la prestación del servicio de energía.

La asociación indicó que estos esfuerzos estuvieron orientados a garantizar un servicio “de calidad, sostenible, suficiente, confiable, eficiente, asequible y con la mayor cobertura posible, en beneficio de todos los colombianos”.

Frente a la continuidad de sus actividades, la asociación manifestó que cuenta con capacidades institucionales para mantener su participación en las discusiones del sector. En ese sentido, señaló que continuará presentando “propuestas serias, técnicas y constructivas” frente a las coyunturas y desafíos de la industria.

Manzur, por su parte, dejará la presidencia del gremio para asumir nuevos retos profesionales dentro del sector energético. Entre sus actividades recientes se encuentra su incorporación como miembro de la nueva junta directiva de Ecopetrol, compañía en la que participará en el órgano directivo en un momento de cambios y desafíos para la empresa.

José Camilo Manzur. Foto: Getty Images / Semana

Las 21 empresas afiliadas a Asocodis expresaron su reconocimiento a Manzur por los años que estuvo al frente de la organización. El dirigente deja un gremio “consolidado, técnicamente sólido y referente en la industria de distribución y comercialización de energía”, señala el comunicado.

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Asocodis señaló que la salida de Manzur se produce en un contexto de retos para el sector eléctrico. Entre los asuntos de corto plazo, la llegada del fenómeno de El Niño y, en una perspectiva de mayor plazo, el proceso de transición energética del país.