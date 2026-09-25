MinMinas anuncia racionamiento programado de gas natural por falla en planta de importación

El Ministerio de Minas y Energía declaró un racionamiento programado de gas natural debido a una condición técnica registrada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, que redujo temporalmente la capacidad de entrega de gas importado.

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La decisión fue adoptada a partir del análisis técnico realizado por el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos.

El Ministerio señaló que el racionamiento tiene carácter preventivo. Foto: El País

Según el Ministerio, la medida permitirá reorganizar de manera temporal la disponibilidad del combustible mientras se desarrollan las labores de inspección y corrección en la infraestructura afectada.

La primera prioridad será la demanda esencial, que comprende hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios que requieren continuidad en el suministro. En segundo lugar estará la generación térmica, seguida de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías.

Los demás usuarios con contratos vigentes serán atendidos posteriormente, de acuerdo con las condiciones de disponibilidad del gas.

El Ministerio señaló que el racionamiento tiene carácter preventivo y temporal, y que responde exclusivamente a la condición técnica registrada en la planta de regasificación.

La entidad indicó que su aplicación busca administrar la disponibilidad de gas importado y mantener el suministro a los usuarios considerados prioritarios.

De acuerdo con el comunicado, “el racionamiento programado se levantará tan pronto SPEC LNG confirme la superación de la condición técnica y se restablezcan las condiciones necesarias para recuperar la capacidad de entrega de gas importado”.

Mientras avanzan las actividades de inspección y corrección, el Ministerio de Minas y Energía, el CNO Gas y los agentes del mercado harán seguimiento a la situación y podrán emitir instrucciones adicionales para la aplicación de las medidas.

La cartera vigila la situación de manera permanente. Foto: Adobe Stock

La cartera señaló que “la demanda esencial tendrá la máxima prioridad”, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para el abastecimiento de las refinerías. Los demás usuarios serán atendidos conforme a la disponibilidad del combustible y a las condiciones de sus contratos.

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El Ministerio indicó que mantendrá las medidas mientras se supera la condición técnica y se recupera la capacidad de entrega de gas importado de la infraestructura de SPEC LNG.