El déficit de gas dejó de ser algo pasajero; el abastecimiento pende de un hilo. Revelador informe de Promigas

Las advertencias alrededor de la situación del gas en Colombia se venían dando a través de gremios y analistas del tema, pero desde la trinchera del pasado gobierno se hablaba de ellas como “asustadurías”. Posteriormente, no hubo más remedio que reconocer lo que se venía pregonando a grito entero y que ahora confirma la compañía Promigas, que elaboró el XXVII Informe del Sector Gas Natural en Colombia, y lo lanzó este martes 15 de septiembre.

Una verdad de a puño hay en el documento: “El déficit de gas ya dejó de ser algo coyuntural”. Es decir, el panorama es aún peor de lo que se ha mencionado hasta el momento, pues se establecía que, aunque había una reducción de las reservas, se tendría gas para 6,1 años. Pero ahora, la garantía de abastecimiento pende de un hilo: cualquier choque sube el riesgo de no contar con gas suficiente.

¿A qué se debe? “Se ha producido una caída sostenida de la producción y de las reservas, lo que convirtió el déficit de gas nacional en una realidad estructural”, manifestó Promigas en su informe.

La oferta no alcanza a abastecer la demanda

Según el documento, en 2025, la producción cayó en un 12 % y acumuló una reducción del 31 % frente a 2021, señala el documento.

Por su parte, las reservas probadas pasaron de 3.164 Gpc (giga pies cúbicos) a 1.717. Ello implica que la oferta no está alcanzando para abastecer la demanda, lo que ha conducido al país a incrementar el gas importado. Es decir, mucho de lo que era catalogado como asustaduría se está materializando.

La planta regasificadora de SPEC en el Caribe Foto: CORTESÍA SPEC LNG.

Crece la importación de gas

La importación de gas, que se hace a través de la regasificadora conocida como Spec LNG, es otra evidencia de la situación. En la que los volúmenes regasificados pasaron de 5 MPCD (millones de pies cúbicos por día) en 2021 a 174 MPCD en 2025.

Según el análisis realizado por Promigas, empresa presidida por Juan Manuel Rojas, con corte a lo que lleva el 2026, el gas importado representó el 28 % del suministro total y, en agosto, alcanzó el 34 %.

Subirán la regasificación, teniendo en cuenta la necesidad, de acuerdo con la información consignada por Promigas en el documento revelado. De esa manera, lo que estaba previsto que se haría en septiembre de 2027 se implementará desde octubre de este año. Y aun así, la solución no alcanza para estar tranquilos.

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Hay un riesgo

Desde la perspectiva de Promigas, esa combinación de menor producción nacional, con más utilización de la infraestructura para importación, sumada a la falta de regulación para desarrollar infraestructura que dé mayor confiabilidad al sistema de transporte de gas, pone en jaque a la cadena de abastecimiento.

La consecuencia de ello es la alta vulnerabilidad a cualquier choque, pues “una reducción inesperada en la producción de un campo o la indisponibilidad de un activo crítico puede afectar distintos segmentos del mercado”, afirma la empresa en su informe.

Para Promigas, “un suministro insuficiente, costoso o incierto puede llevar a los consumidores a reducir su actividad o migrar hacia energéticos de mayores emisiones y, en algunos casos, mayores costos, con efectos sobre la competitividad, la calidad del aire, la salud y los objetivos de descarbonización”.

Lo cierto es que, según Juan Manuel Rojas, “ejercicios probabilísticos arrojan resultados inquietantes sobre riesgo de déficit de gas”.

Gas Foto: Adobe Stock

Cinco puntos en una hoja de ruta

Frente a ese panorama, que además se da en un momento en el que el país enfrenta un fenómeno de El Niño y podría necesitar más gas para el encendido de las térmicas, que son las que entran a suplir la debilidad para la generación hidráulica, por la falta de agua suficiente, Promigas propone una hoja de ruta que incluye lo siguiente:

1. Asegurar y diversificar las importaciones: para ello se requiere materializar una nueva infraestructura de importación, ampliar las alternativas de contratación y establecer reglas claras para trasladar eficientemente los costos de suministro, regasificación y almacenamiento.

2. Recuperar la oferta nacional: implica retomar la exploración, acelerar la conversión de recursos contingentes en reservas, facilitar proyectos estratégicos como Sirius y definir una ruta para el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales, con mayor agilidad.

Transporte de combustibles Foto: adobe stock

3. Fortalecer el transporte y la confiabilidad: se requiere para movilizar gas hacia los centros de consumo y desarrollar infraestructura que otorgue mayor flexibilidad y respaldo al sistema.

4. Recuperar la estabilidad regulatoria: este punto pasa por la CREG y la UPME, entidades de las que se requiere agilidad para aprobar proyectos priorizados en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y resolver las actualizaciones tarifarias pendientes.

5. Proteger la competitividad y a los consumidores: son los dos eslabones clave.