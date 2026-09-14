Precio del dólar en casas de cambio para el lunes 14 de septiembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local. Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones comerciales, financieras y de comercio internacional.

Dólar en casas de cambio: precio para el domingo 13 de septiembre

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas. Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa hoy

La TRM del dólar vigente en Colombia para el lunes 14 de septiembre de 2026 se ubicó en $3.072,27, cifra que también aplicó para el sábado 12 y domingo 13 de septiembre. La tasa presentó una reducción de $28,73 frente a la TRM anterior de $3.101, equivalente a una variación de un -0,93 %.

Esta tasa funciona como referencia para el mercado cambiario, pero no representa necesariamente el precio final que encontrará una persona al comprar o vender dólares en efectivo. Las casas de cambio pueden ofrecer valores superiores o inferiores dependiendo de sus costos, inventario de divisas y dinámica comercial.

De acuerdo con la actualización más reciente del mercado de efectivo, estos son los precios promedio registrados en diferentes ciudades del país:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.144 $3.228 84 Medellín $3.071 $3.199 128 Cali $3.150 $3.325 175 Cartagena $3.050 $3.250 200 Cúcuta $3.170 $3.220 50 Pereira $3.150 $3.250 100

Cúcuta registró el mayor precio promedio de compra, con $3.170 por dólar, entre las ciudades incluidas en el reporte. Esto indica que, según los valores de referencia publicados, era la ciudad donde una persona podía recibir más pesos colombianos por cada dólar vendido.

Por otro lado, Medellín presentó el menor precio promedio de venta, con $3.199 por dólar, convirtiéndose en la ciudad con la cotización más baja del listado para quienes buscaban adquirir dólares en efectivo.

Comportamiento del dólar en las ciudades

Las cotizaciones muestran diferencias entre las principales ciudades analizadas. En Bogotá, el dólar se ubicó en promedio en $3.144 para compra y $3.228 para venta.

En Medellín, la referencia fue de $3.071 para compra y $3.199 para venta, mientras que Cali registró valores de $3.150 y $3.325, respectivamente.

En Cartagena, los precios promedio fueron de $3.050 para compra y $3.250 para venta. Cúcuta presentó la compra más alta del listado, con $3.170, y una venta promedio de $3.220.

Finalmente, Pereira registró una cotización promedio de $3.150 para compra y $3.250 para venta.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para quienes buscan comprar o vender dólares en la capital del país, las casas de cambio presentan diferentes tarifas. Según la actualización disponible para Bogotá, estos eran los valores registrados:

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $3.170 $3.225 55 Cambios Kapital $3.140 $3.190 50 Latin Cambios $3.120 $3.210 90 Punto Dollar $3.050 $3.250 200 Smart Exchange $3.150 $3.220 70

Los precios publicados son valores de referencia y pueden cambiar según las condiciones del mercado y la disponibilidad de cada establecimiento. Antes de realizar una operación, se recomienda comparar varias opciones para encontrar la tasa más conveniente.