El dólar inicia la semana al alza en 3.105 pesos, frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que, para hoy, lunes 14 de septiembre, es de 3.072,27 pesos.

El dólar se mueve en medio de hechos clave al inicio de la semana, tanto en el ámbito internacional como en el frente local.

En el campo interno, la atención se la lleva el Presupuesto General de la Nación, que fue presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella por 635 billones de pesos, en lo que llamó un “sinceramiento” de las cuentas, al superar por cerca de 60 billones de pesos al que había presentado la administración Petro. Hoy, el presupuesto será votado en el Congreso.

Abelardo De La Espriella asegura que “la crisis fiscal es responsabilidad de Gustavo Petro” y dice que el país está al borde del “abismo”. Foto: SEMANA

“El nuevo monto del presupuesto se explica no porque el gobierno quiera aumentar el programa de gastos, sino porque está sacando a la luz una miríada de gastos que la administración Petro había ocultado irresponsablemente”, señaló el exministro Juan Camilo Restrepo.

A ello se suman las denuncias del presidente Abelardo De La Espriella, quien, en su alocución del domingo en la noche, denunció la mala gestión fiscal de la administración Petro en sus últimas semanas, especialmente por los contratos suscritos al final de su gobierno, que sumaron cerca de 10 billones de pesos.

Según Restrepo, aun con un aumento de hasta 635 billones de pesos, se omiten gastos imperativos del presupuesto de 2027, como los indispensables para estabilizar la salud en una especie de cuidados intensivos o las asignaciones mínimas para evitar lo que llamó “el estrangulamiento de las compañías eléctricas que han estado cubriendo los subsidios con sus propios fondos; gastos apremiantes para evitar un apagón financiero del sistema eléctrico”.

Precio del dólar en caída; la divisa cerró más barata al final de la jornada del 11 de septiembre

En lo global, una de las principales discusiones está relacionada con el debate alrededor de la inteligencia artificial (IA), que se concentra en la velocidad, para algunos “descontrolada”, de su desarrollo y en el riesgo de perder el control humano. El debate ha superado el plano teórico ante incidentes técnicos y renuncias de investigadores de seguridad.

Según el Diario Financiero de Chile, este lunes, en la apertura, las acciones vinculadas a la infraestructura de la IA (semiconductores, centros de datos e incluso energía) lideran las pérdidas, en una sesión en la que el mercado está presionado por la amenaza de un freno en las inversiones tecnológicas y una nueva alza del precio del petróleo, en un escenario en el que el dólar tiene una sesión al alza.

Para esta semana, los ojos están puestos en las decisiones de algunos bancos centrales sobre tasas de interés, en especial en las de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. “Previsiblemente, el Banco de Inglaterra mantendrá el jueves los tipos en +3,75 % y, quizás, la decisión más clara es que el Banco del Japón los subirá en 25 puntos básicos, hasta el 1,25 %. No es tan evidente lo que hará la Fed, que también presentará su cuadro macroeconómico”, señala el diario Cinco Días de España.

El Bureau of Labor Statistics informó que la inflación anual al consumidor (medida por el IPC) en Estados Unidos se aceleró en 0,03 puntos porcentuales, hasta el 3,40 % en agosto, en línea con lo esperado por los analistas del mercado. “Este nivel corresponde al más alto desde junio, impulsado por el avance de los precios de la energía”, explica un informe de Bancolombia.

Hay expectativa por la decisión que asuma la Reserva Federal esta semana. La entidad es la encargada de regular las tasas de interés. Foto: Getty Images

Por su parte, el Diario Financiero de Chile anticipa que, ante la presión inflacionaria, el mercado se prepara para un alza de tasas de parte de la Fed esta semana. “Si bien el último reporte de inflación de Estados Unidos, publicado el viernes, mostró que las alzas de precios se concentran en elementos volátiles, como energía y alimentos, también reveló un alza mensual mayor a la esperada en la medición subyacente. Más importante, la inflación general se mantuvo en un 3,4 %. Es decir, no dio señales de ceder. En sus últimas declaraciones, Kevin Warsh, presidente de la Fed, y otros banqueros centrales plantearon que sería necesario actuar si la inflación no da señales de ceder”, advierte en su análisis.

De otro lado, en el conflicto de Oriente Medio, varios hechos han presionado el repunte del petróleo, que sube más de un 3 %: el Brent se alcanza a cotizar a 108 dólares por barril y el WTI se acerca a los 103 dólares. Las tensiones se dan, señala el medio austral, por la postergación de la esperada reunión entre Irán y países del Golfo Pérsico sobre el futuro del estrecho de Ormuz. Además, Arabia Saudita mantiene paralizado el oleoducto que fue afectado por los ataques hutíes la semana pasada. “Sin nuevo petróleo que alimente los inventarios sauditas que salen por el mar Rojo, el mercado podría perder otro 4 % del suministro global en los próximos días”, advierte el informe.

“Urge oficializar denuncias contra saqueo al país”, mensaje del exministro Juan Camilo Restrepo, tras alocución de De La Espriella

En Colombia, el viernes pasado, el precio del dólar mantuvo una tendencia bajista y se ubicó 5,1 pesos por debajo del cierre previo. El mínimo fue de 3.066,50 pesos. Hacia el cierre revirtió este comportamiento y registró un máximo intradía de 3.085,99 pesos. En el ámbito local, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) informó que el ingreso de divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros alcanzó 5.619 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 4,9 % frente al mismo periodo de 2025, afirma un análisis de Bancolombia.