Mujer asegura que es empleada de Zara en Unicentro y que le quitaron los zapatos de dotación y la enviaron descalza: “Una canallada”

El video de una joven trabajadora de Zara Unicentro se ha vuelto viral y ha desatado indignación. En este, la joven hace un desgarrador relato de cómo, según ella, la jefa de la tienda en ese centro comercial le solicitó sus zapatos de dotación y la envió descalza a su casa.
La joven grabó el mensaje al frente de la tienda. “Quiero hacer una denuncia pública. La tienda Zara me solicitó los zapatos. Eran de dotación y me los hicieron quitar. Yo expuse que tenía solo los zapatos de dotación y que no tenía otros para poderme cambiar. Lo único que recibí de ellos es que no les importaba que me fuera sin los zapatos. Me los quitaron y me mandaron descalza. Estoy aquí afuera y todo el mundo me está mirando”, aseguró.
“Quiero dejar la constancia de lo que hicieron conmigo, de su humanidad… Porque lo que están haciendo es una canallada”, relató.
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La mujer, que en Tik Tok, la red en la que publicó el video, aparece como Maria.a.rojas84, graba la tienda en el centro comercial y muestra supuestamente a la persona que le quitó los zapatos.
SEMANA se comunicó con fuentes del centro comercial Unicentro, que confirmaron que el hecho se presentó hace dos días y que causó indignación.
*En desarrollo…