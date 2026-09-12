Mujer asegura que es empleada de Zara en Unicentro y que le quitaron los zapatos de dotación y la enviaron descalza: “Una canallada”

El video de una joven trabajadora de Zara Unicentro se ha vuelto viral y ha desatado indignación. En este, la joven hace un desgarrador relato de cómo, según ella, la jefa de la tienda en ese centro comercial le solicitó sus zapatos de dotación y la envió descalza a su casa.

La joven grabó el mensaje al frente de la tienda. “Quiero hacer una denuncia pública. La tienda Zara me solicitó los zapatos. Eran de dotación y me los hicieron quitar. Yo expuse que tenía solo los zapatos de dotación y que no tenía otros para poderme cambiar. Lo único que recibí de ellos es que no les importaba que me fuera sin los zapatos. Me los quitaron y me mandaron descalza. Estoy aquí afuera y todo el mundo me está mirando”, aseguró.

“Quiero dejar la constancia de lo que hicieron conmigo, de su humanidad… Porque lo que están haciendo es una canallada”, relató.

La mujer, que en Tik Tok, la red en la que publicó el video, aparece como Maria.a.rojas84, graba la tienda en el centro comercial y muestra supuestamente a la persona que le quitó los zapatos.

SEMANA se comunicó con fuentes del centro comercial Unicentro, que confirmaron que el hecho se presentó hace dos días y que causó indignación.

*En desarrollo…