Buenaventura sigue enredada con trancón de contenedores vacíos. Fedetranscarga hizo petición a la Dian

Las condiciones de operación en el puerto de Buenaventura siguen siendo difíciles, y aunque el puerto está funcionando, la cadena logística no.

De hecho, las demoras y represamiento de contenedores vacíos en los patios portuarios serían similares a las que se presentaban cuando la Dian aplicó medidas de contingencia que llevaron a la suspensión de los términos aduaneros, es decir, levantó temporalmente los plazos y los días hábiles otorgados para realizar trámites, responder requerimientos o cumplir con obligaciones ante la autoridad aduanera.

La medida fue aplicada hasta el 26 de agosto, pero ahora, el gremio Fedetranscarga pide a la Dian extenderla más.

Según la agremiación que dirige Arnulfo Cuervo, “continua la alerta por la situación que persiste en Buenaventura como consecuencia del represamiento de contenedores vacíos y las dificultades para su recepción, problemática que durante la jornada de ayer derivó en un bloqueo en el sector del Parador Pacífico, afectando la movilidad y el normal desarrollo de la operación de transporte de carga”.

Por el momento, en una reunión con las autoridades del sector, fue revisada la problemática y se establecieron medidas inmediatas para atender parte de las unidades represadas.

Puerto de Buenaventura Foto: Raúl Palacios

Algunos acuerdos

Dentro de los primeros acuerdos establecidos, en un patio se dará prioridad a la inspección y recepción de las unidades registradas antes del 10 de septiembre, mientras que en el otro se habilitará inicialmente una capacidad de recepción de hasta 50 vehículos diarios, con posibilidad de incrementarla de acuerdo con las condiciones operativas, refirió Fedetranscarga.

“Estos acuerdos permitieron avanzar en la atención inmediata de la situación y contribuyeron al levantamiento del bloqueo y al restablecimiento de la movilidad. Sin embargo, Fedetranscarga considera necesario precisar que el levantamiento del bloqueo no representa la solución definitiva de la problemática que viene afectando la operación logística de Buenaventura”, afirmó Cuervo.

El represamiento de contenedores vacíos continúa generando una reducción en la capacidad de operación de los patios, dificultades para el ingreso y recepción de unidades, tiempos prolongados de espera y vehículos que permanecen inmovilizados a la espera de instrucciones o de espacios disponibles para la entrega de los contenedores.

Buenaventura, Nodo del Comercio Exterior Foto: Juan Carlos Sierra

Esta situación seguirá produciendo retrasos y afectaciones en la operación del transporte de carga mientras no se logre evacuar de manera efectiva el inventario acumulado y recuperar una capacidad suficiente de recepción. Para Fedetranscarga, lo ocurrido durante la jornada de ayer constituye además una manifestación de una problemática que no era imprevisible.

Las condiciones actuales comenzaron a configurarse desde la emergencia registrada en Buenaventura durante agosto, después del terremoto, cuando las alteraciones de la operación generaron acumulaciones y restricciones que requerían medidas anticipadas para evitar que el represamiento de unidades se trasladara progresivamente a los patios, las vías de acceso y, finalmente, a los vehículos y conductores.

Ahora, a un mes del evento, la Federación considera que las medidas adoptadas deben trascender la atención coyuntural de los vehículos actualmente represados. “Se requiere una estrategia de descongestión efectiva, coordinada y con capacidad suficiente, que permita acelerar la evacuación de los contenedores vacíos, ampliar la capacidad de recepción cuando sea necesario y establecer mecanismos de contingencia que eviten que una situación similar vuelva a trasladarse al transporte terrestre.