Precio del dólar en caída; la divisa cerró más barata al final de la jornada del 11 de septiembre

El dólar estadounidense en Colombia concluyó las operaciones de este viernes 11 de septiembre con una cotización de $ 3.084, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda extranjera registró una reducción de $ 17 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $ 3.101.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $ 3.075, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $ 3.085 y, posteriormente, descendió hasta alcanzar un mínimo de $ 3.065. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $ 3.072.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 1.452 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 995,6 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

Economía internacional

La inflación en Estados Unidos permaneció estable en agosto en la medición interanual, en 3,4 % según el informe oficial publicado el viernes, un dato que alimenta las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés la próxima semana.

En el contexto internacional, el índice del dólar presentó una caída del 0,21 %. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Los nuevos datos mostraron que el índice de precios al consumo (IPC) se mantuvo estable en agosto, pero sigue considerablemente elevado en comparación al inicio del año y muy por encima del objetivo a largo plazo del 2 % de la Reserva Federal.

En la comparación mes a mes, en tanto, el índice de precios al consumo (IPC) subió a 0,4 % en agosto, frente a 0,1 % entre junio y julio.

La publicación estuvo precedida por una tensión inusual ya que si el dato se percibe como malo, podría incitar a la Reserva Federal estadounidense (Fed) a subir sus tipos de interés la semana que viene.

Varios responsables de la Reserva Federal han señalado que estarían dispuestos a subir las tasas de interés si los datos de inflación de agosto no mostraban una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios. El comité de política monetaria de la Fed se reunirá martes y miércoles próximos.

Sería un duro golpe para el presidente Donald Trump a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato.

El mandatario y antiguo promotor inmobiliario hace campaña incansablemente por tipos de interés más bajos, con el fin de abaratar el crédito y estimular la economía.

*Con información de AFP.