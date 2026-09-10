Hasta $100 millones en pérdidas reportan empresas del Valle tras el terremoto

El terremoto del 10 de agosto dejó una amplia afectación en el tejido empresarial del Valle del Cauca, de acuerdo con el cuarto informe de afectaciones empresariales elaborado a partir de un ejercicio de la Red de Cámaras de Comercio, en articulación con Confecámaras, la Cámara de Comercio de Cali y entidades territoriales.

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El informe recopiló 45.000 encuestas empresariales en el país, de las cuales 16.132 registros correspondieron al Valle del Cauca. Entre las empresas que respondieron el sondeo en el departamento, 94 % reportó haber sufrido afectaciones. Cali concentró el 46 % de los casos, seguida por Buenaventura, con 9 %, Roldanillo, con 5 %, Cartago y Sevilla, con 4 % cada uno.

La situación tiene un impacto particular sobre los negocios de menor tamaño. El informe señala que 98 % de las empresas afectadas corresponde a empresas de temprana edad, es decir, micro y pequeñas unidades productivas. Además, 30 % de las afectadas no está registrado en una Cámara de Comercio.

En cuanto a la gravedad, 63 % de las empresas reportó una afectación grave o crítica. Las consecuencias también se reflejan en la operación: 28 % indicó que actualmente no puede funcionar actualmente, mientras que, al sumar los negocios que operan parcialmente, 70 % presenta algún tipo de restricción.

El 5 % de las empresas reportó pérdidas superiores a $100 millones. Foto: País

El impacto económico también es relevante. El 79 % de las empresas estimó pérdidas de hasta $20 millones, 16 % reportó afectaciones entre $20 y $100 millones y 5 % señaló pérdidas superiores a $100 millones.

Las principales actividades afectadas son comercio, con 40 %; alojamiento, gastronomía y turismo, con 16 %, e industrias manufactureras, con 12 %. En conjunto, estos tres sectores representan 68 % de las empresas afectadas.

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Para recuperar la actividad, las principales necesidades identificadas son contar con capital de trabajo, inventarios o insumos, señalada por 43 % de las empresas, y reparar instalaciones, maquinaria o equipos, también con 43 %. Otro 23 % prioriza recuperar clientes y ventas.

En materia financiera, 61 % prioriza capital semilla o recursos no reembolsables, 31 % solicita alivio de obligaciones actuales y 15 % requiere nuevo crédito. El informe concluye que la recuperación deberá combinar reparación de activos, liquidez, recuperación comercial y alivios financieros, además de acciones que favorezcan la reactivación del flujo de visitantes y la demanda asociada al turismo.