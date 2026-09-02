Colombia ha avanzado en la incorporación de criterios ambientales y sociales en las decisiones empresariales. Sin embargo, para Sergio Rengifo Caicedo, director ejecutivo de CECODES, el siguiente desafío está en llevar esos avances a las cadenas de valor y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas que hacen parte de ellas.

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El reto también pasa por comprender la relación entre las empresas y la naturaleza. Identificar los impactos que generan las compañías sobre los ecosistemas, pero también su dependencia de ellos, puede ayudar a anticipar riesgos y tomar mejores decisiones. Para avanzar, Rengifo considera indispensable contar con políticas públicas estables y condiciones que permitan movilizar inversión.

Sergio Rengifo Caicedo, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES). Foto: CECODES / API

¿Cuánto ha avanzado el empresariado colombiano?

Sergio Rengifo (S.R.): El mundo empresarial ha avanzado mucho en sostenibilidad. Colombia es un referente a nivel regional. CECODES, como capítulo del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), es uno de los líderes de América Latina. Somos 65 en el mundo y 17 en América Latina, y referentes para estos temas.

Eso gracias al sector empresarial y a todo lo que venimos trabajando e impulsando. Las grandes empresas de Colombia hacen parte de un índice global de sostenibilidad muy importante. Eso indica que el sector empresarial va avanzando muy bien. Ahora lo que tenemos es que darle un empujón fuerte a la cadena de valor y a las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría son proveedores de las grandes.

¿Qué hace falta para avanzar más rápido?

S.R.: Para seguir avanzando es clave la articulación entre todos: Gobierno, sector privado y sociedad. Lo que pasa a veces desde el sector público es que las políticas públicas no se sostienen hacia el largo plazo. Entonces, si hay cambio de gobierno, posiblemente el nuevo cambie las políticas y no hay una transferencia o una secuencia de estas a largo plazo.

Hay que generar una certidumbre regulatoria en el país para llamar la atención de los inversionistas y que con ellos también podamos apalancar los desafíos que tiene el país en temas de sostenibilidad, tanto social como ambiental y económica.

¿Dónde están hoy las decisiones más urgentes?

S.R.: Tenemos que hablar de un solo tema: biodiversidad y cambio climático. Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, tiene oportunidades, pero también desafíos fuertes. Es clave evitar la deforestación y la minería ilegal que es la que provoca la contaminación de los ríos y de los mares.

Desde CECODES venimos impulsando la Visión 2050, una hoja de ruta que orienta al sector empresarial hacia un modelo de desarrollo en el que las compañías generen valor económico al tiempo que contribuyen a la regeneración de los ecosistemas y al bienestar de la sociedad.

En este marco, promovemos herramientas y lineamientos que permitan a las empresas comprender, medir y gestionar tanto los impactos que generan sobre la naturaleza como la dependencia que sus operaciones tienen de ella, incorporando estos aspectos en su estrategia de negocio y en la toma de decisiones de largo plazo.

Cuando las empresas identifican cuál es la dependencia, cuáles son los impactos que están generando hacia la naturaleza y la biodiversidad, generan estrategias para apalancar y minimizar esos riesgos y generar una conciencia respecto a la importancia que tiene la naturaleza para mi estrategia de negocio.

El reto para Colombia es unir esfuerzos y enfocarlos en aquellas prioridades que generen mayor impacto para las personas, los territorios y las empresas. Foto: CECODES / API

¿Cómo pasar de los compromisos a resultados?

S.R.: El sector privado sabe hacer las cosas, planea. Esto es un tema de planificación. No es solamente pensar en una idea, sino materializarla en cosas concretas, generar una planificación, cuáles son las actividades, los procesos, los responsables y los KPI o los indicadores que tenemos que cumplir. También cuáles son los recursos que necesitamos.

Es importante apalancar eso porque el sector privado es realmente el que ejecuta. Y si ve oportunidades va a invertir para apalancar y fortalecer la sostenibilidad. Entonces, aquí lo que necesitamos son unas políticas públicas establecidas y vuelvo a decir, con certidumbre jurídica para que haya inversiones.

Es clave que los gobiernos generen y formulen las políticas y que el sector privado ejecute y cumpla el marco regulatorio extendiéndolo a su cadena de valor también. El 50 % del PIB global directo depende de la naturaleza.

Por eso, es importante llamar la atención del sector privado, Gobierno y de todos los actores en la importancia de cuidar la naturaleza y generar negocios administrando los impactos y la dependencia que tenemos de esta.

¿Cómo llevar este proceso a las pymes?

S.R.: Las emisiones de gases de efecto invernadero de la operación directa de una empresa grande pueden ser entre el 30 y un 20 %, y las emisiones de la cadena valor pueden ser entre 60 y el 70 %.

Desde CECODES generamos un programa que llama Supply Chain Sostenible. Consiste en que nuestras empresas asociadas invierten en sus proveedores y los capacitan en temas de sostenibilidad, cambio climático, biodiversidad, derechos humanos, abordaje de la desigualdad, con el fin de mostrarle a esta cadena de valor que es importante trabajar la sostenibilidad porque esta hace parte de la estrategia empresarial.

La gran empresa está minimizando sus riesgos porque está acompañando a sus proveedores para que empiecen a trabajar dentro de un enfoque de sostenibilidad. Un ejemplo es que con una empresa capacitamos a 100 pequeños proveedores en temas de huella de carbono, se les midió, y luego les entregamos su resultado, un plan de acción y de mitigación y la estrategia a seguir.

¿Qué papel juega la tecnología?

S.R.: Nosotros desde CECODES y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), hablamos siempre de estas como superhéroes y como supervillanos. Como superhéroes, la inteligencia artificial, el internet, nos ayudan a generar un apalancamiento y una escalabilidad en soluciones de sostenibilidad importante.

De acuerdo con una investigación de Google y BCG publicada a finales de 2023, entre el 5 % y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero podrían mitigarse mediante la aplicación de soluciones de inteligencia artificial ya existentes.

Esto demuestra el enorme potencial que tiene la tecnología para acelerar la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

Pero, por otro lado, también la inteligencia artificial y el uso de datos plantean desafíos relacionados con la privacidad, la transparencia y la gestión de la información. Entonces, hay que encontrar el equilibrio adecuado para aprovechar su potencial, fortalecer su uso responsable y garantizar una implementación ética.

La tecnología es necesaria, pero hay que poner en marcha unos lineamientos. Aquí el marco regulatorio es muy lento respecto al avance de la tecnología; en continentes como Europa ya el sistema se está regulando, ya hay unas provisiones; aquí no, lo que hay son unas barreras.

Ciudades sostenibles. Foto: CECODES / API

¿Cuál es la prioridad para Colombia en los próximos cinco años?

S.R.: El sector empresarial ya no ve la sostenibilidad como algo ajeno; hoy la entiende como una oportunidad para fortalecer su competitividad, su resiliencia y su capacidad de generar valor a largo plazo.

De hecho, el Barómetro de Avances Empresariales 2026 informe del WBCSD, donde CECODES participa, muestra que el 92 % de los líderes empresariales considera que la sostenibilidad será una fuente de ventaja competitiva en los próximos años.

Por eso, el reto para Colombia es unir esfuerzos y enfocarlos en aquellas prioridades que generen mayor impacto para las personas, los territorios y las empresas. En línea con los desafíos globales, es fundamental avanzar en la acción climática, la protección de la biodiversidad y la lucha contra la deforestación, al mismo tiempo que fortalecemos el desarrollo social y cerramos brechas de desigualdad.

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Por otro lado, hay que entender que en un mundo fragmentado y con descontento social, hay que cerrar brechas de desigualdad, por eso, se debe trabajar en iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente. Se trata de generar un propósito y un objetivo común, pero necesitamos que las organizaciones, que están compuestas por personas, y esas personas sean buenos seres humanos.