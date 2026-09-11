Un momento inesperado marcó el homenaje realizado en Cali para recordar a las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Durante el acto, una mariposa se acercó al alcalde Alejandro Eder y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la jornada, especialmente por la reacción de su esposa, Taliana Vargas.

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El homenaje se llevó a cabo el jueves 10 de septiembre, justo un mes después de la tragedia que dejó cientos de personas fallecidas y a miles de familias afectadas en diferentes regiones del país.

En Cali, familiares y allegados de las víctimas participaron en un acto para recordar a quienes perdieron la vida y acompañar a quienes continúan enfrentando las consecuencias del movimiento telúrico.

Como parte de la ceremonia, algunas personas que perdieron a sus seres queridos participaron en la liberación de mariposas. Las cajas fueron abiertas y comenzaron a salir, mientras los asistentes observaban la escena.

Fue entonces cuando una de las mariposas se separó del grupo y se acercó al alcalde de Cali. El animal terminó posándose sobre una de las mangas de Eder, quien reaccionó con evidente sorpresa ante lo ocurrido.

El mandatario tomó cuidadosamente la mariposa con una de sus manos y, después de unos segundos, la levantó hacia el cielo. La escena quedó registrada durante el homenaje y rápidamente llamó la atención por el significado que adquirió en medio de una jornada dedicada a recordar a las personas que fallecieron.

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A pocos centímetros del alcalde se encontraba Taliana Vargas. La exreina y actriz observó lo ocurrido y reaccionó con una sonrisa. Sin embargo, segundos después, el gesto de Vargas cambió y llevó una de sus manos hacia el rostro, en una reacción que fue interpretada como de emoción.

La escena entre ambos terminó siendo uno de los momentos más particulares del homenaje: mientras Eder sostenía la mariposa y posteriormente la dejaba ir, su esposa permanecía a su lado visiblemente conmovida.