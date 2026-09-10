En la mañana de este jueves 10 de septiembre se cumple un mes del terremoto que sacudió a Colombia y que dejó una profunda huella entre las familias que perdieron sus viviendas y, en los casos más dolorosos, a sus seres queridos.

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Entre las víctimas estuvo Darío Patiño Rivera, padre del periodista José Fernando Patiño, quien un mes después de la tragedia decidió hablar sobre lo ocurrido y recordar la relación que mantuvo con su progenitor.

En entrevista con la periodista Tatiana Franko para el pódcast Vos Podés, Patiño reconstruyó las horas posteriores al movimiento telúrico y relató cómo pasó de la preocupación por su familia a enfrentarse con una de las escenas más difíciles de su vida.

El periodista explicó que el terremoto ocurrió mientras dormía. “A las 7:24 estaba durmiendo y nos levantó el remezón. Nos pusimos unos zapatos y salimos corriendo”, recordó. Sin embargo, la angustia aumentó rápidamente porque su madre también se encontraba en una vivienda que resultó afectada.

Según contó, ella logró salir con vida, aunque la casa sufrió graves daños. “Ella me llama asustada, llorando y me muestra la casa destrozada, caída el techo, unas grietas horizontales que son las peores, pero ella alcanzó a salir con vida”, relató.

En medio de la angustia recibió otra noticia que cambió por completo su vida. Un familiar le informó que el edificio donde vivía su padre había quedado “todo en el piso”, lo que hizo que el periodista se trasladara de Bogotá a Cali para intentar saber qué había ocurrido.

Fernando recordó que, ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, incluso llegó a prepararse para recibir la peor noticia. “Ya había empacado un vestido negro”, contó. Sin embargo, su esposa intentó mantener viva la esperanza y le dijo: “No, esto se queda, tu papá está vivo”.

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Al llegar al sitio, Patiño se encontró con una escena que, según sus propias palabras, resulta difícil de describir. “Bajarme ahí, llegar y ver todo en el piso. No tengo descripción para este momento”, afirmó durante la conversación.

En medio de las labores de búsqueda, una persona le advirtió que entre los restos del edificio había un cuerpo. En un primer momento no tuvo certeza de que se tratara de su padre. “Hay una persona en el lugar en el que yo estaba, me dicen que hay unas piernas, pero creemos que es de una persona afro o de una mujer, usted verá si quiere ver”, recordó.

La escena terminó confirmando sus peores temores. “Yo la esperanza la perdí desde que le vi los pies”, manifestó. Mientras varias personas intentaban remover las estructuras para llegar hasta el cuerpo, alguien incluso le pidió que hablara con su padre: “Dígale a su papá que se deje sacar”.

Aunque en ese instante Patiño ya era consciente de que su padre había muerto, recordó que aquellas palabras lo confundieron. Una mujer le pidió que le hablara a Darío como una manera de acompañar el procedimiento y facilitar el rescate.

Más allá de la tragedia, el periodista aprovechó la conversación para hablar de quién fue su padre y de la influencia que tuvo en su vida. Para Patiño, Darío no fue una figura que desapareciera cuando terminó su infancia, sino alguien que continuó participando activamente en sus decisiones.

“Mi papá nunca fue un espectador de mi vida. Mi papá fue protagonista de mis decisiones aun de adulto”, aseguró. En ese sentido, dejó una reflexión sobre la manera en que entiende la paternidad: “Un papá presente no está presente solamente en la niñez”, recordó en medio de lágrimas frente a las cámaras.