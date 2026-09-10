Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de septiembre, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas apuestan su dinero; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Los números de Walter Mercado que le darían suerte en los sorteos de loterías el miércoles 9 de septiembre

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el jueves 10 de septiembre, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Mercurio favorecería una comunicación más tranquila, por lo que sería un buen momento para hablar de aquello que se ha mantenido en silencio y encontrar alivio después de hacerlo.

Números de suerte: 17, 42, 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La recomendación es combinar esa profundidad emocional con equilibrio y sinceridad, especialmente cuando se trate de una persona importante. Una conversación honesta podría ayudar a fortalecer un vínculo.

Números de suerte: 9, 25, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Su capacidad para comunicarse con diplomacia estará favorecida, algo que podría ayudarle a resolver asuntos pendientes y encontrar respuestas frente a situaciones que generaban dudas.

Números de suerte: 6, 14, 33.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel, pero también aumentará la capacidad para percibir lo que ocurre alrededor. Una comunicación podría ser suficiente para transformar una situación y recuperar la armonía en algún entorno cercano.

Números de suerte: 27, 5, 38.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La influencia de Mercurio favorecerá que lo haga con tacto, evitando confrontaciones. El equilibrio y el magnetismo personal serán herramientas importantes durante la jornada.

Números de suerte: 11, 47, 50.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las predicciones señalan una etapa apropiada para comenzar de nuevo y tomar decisiones con mayor claridad, dejando atrás la tendencia a analizar demasiado cada situación.

Números de suerte: 8, 29, 4.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Mercurio en Libra potenciará la comunicación y la capacidad de expresar sentimientos. En el amor, debe ser más selectivo para tener mayor claridad sobre aquello que realmente busca en una relación.

Números de suerte: 15, 40, 37.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La comunicación también será una aliada para negociar y afrontar situaciones complejas con mayor inteligencia. Una actitud diplomática podría convertir un problema en una oportunidad.

Números de suerte: 6, 31, 7.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario tendrá la oportunidad de comprender mejor sus motivaciones y emociones. Las conversaciones con determinadas personas podrían aportar equilibrio e, incluso, abrir una puerta inesperada en el ámbito profesional.

Números de suerte: 2, 44, 19.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La seguridad y la determinación acompañarán a Capricornio en sus objetivos. La diplomacia será fundamental para manejar relaciones y proyectos, especialmente si existe una alianza que pueda resultar determinante para avanzar.

Números de suerte: 4, 28, 1.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La intuición y la claridad mental se combinarán para favorecer nuevas ideas. Este podría ser un momento apropiado para desarrollar un proyecto capaz de generar cambios en la manera de ver tanto los asuntos personales como laborales.

Números de suerte: 10, 36, 15.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Estará especialmente conectado con sus emociones y tendrá facilidad para expresar sus sentimientos. Las predicciones presentan este periodo como favorable para sanar un vínculo afectivo mediante el diálogo.

Números de suerte: 3, 22, 14.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.