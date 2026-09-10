Nuevo papelón de Neymar vs. hincha quedó en video: salió a la luz insultos que se mandaron

Neymar volvió a ser protagonista de una polémica en Brasil. Ya se ha vuelto habitual que el crack tenga enfrentamientos contra hinchas de Santos y rivales en el Brasileirao.

Esta vez el escenario fue el estadio en el que oficiaba como local el cuadro Peixe vs. Atlético Mineiro, en duelo válido por la ida de Copa Sudamericana donde ambos se cruzaron por cómo está configurado el cuadro.

‘Ney’ no fue convocado por lesión, pero sí estuvo en uno de los palcos acompañando a los suyos. Allí fue donde se le vio salido de casillas y enfrentándose a aficionados del cuadro Galo con insultos, gestos, entre otras formas de agresión que no pasó a lo físico.

Leitura labial de Neymar Jr. respondendo à torcida do Atlético-MG.



ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/pLwNvurAtI — VELLOSO (@vellosogg) September 10, 2026

Cámaras retrataron el tenso momento del jugador brasileño y, además, lectores de labios pudieron determinar lo que dijo: “No juego contra equipos pequeños”, soltó mientras se reía.

“Aquí está Santos, carajo, Santos”, gritaba parado mientras se mostraba el escudo del elenco de Sao Paulo orgulloso.

Una de las líneas con la que quiso ser más ofensivo contra los de Mineiro fue cuando dijo: “¡Sin rodilla soy mejor que todo vuestro equipo!”.

Neymar, de Santos, riéndose en plena discusión con hinchas de Mineiro Foto: AGIF via AFP

Gabigol suplió los goles de Neymar

Santos se olvidó de Neymar, baja por lesión, y con Gabigol en plan asistidor, venció el miércoles al Atlético Mineiro por 2-0 y dio un paso firme hacia las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El defensa Willian Arão a los 31 minutos y el volante uruguayo Christian Olivia a los 68 anotaron los tantos de la victoria del Peixe en su casa, Vila Belmiro.

El Santos afronta esta llave brasileña de cuartos de final de la Sudamericana sin su gran figura, Neymar, nuevamente lesionado.

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“Los resultados indicaron una lesión muscular tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho”, informó el Santos.

Este miércoles, Gabigol tomó la posta dejada por Ney, presente en las gradas de Vila Belmiro, y con dos precisas asistencias lideró la victoria del Peixe.

A los 32 minutos, Gabigol en aparente posición adelantada, que el VAR luego desestimó, habilitó de cabeza a Arão y el zaguero con un zurdazo corto abrió la cuenta.

En el segundo tiempo (68′), cuando el Peixe dominaba, apareció nuevamente Gabigol en modo Neymar: habilitó a Oliva con un centro a media altura el volante uruguayo con una volea puso el 2-0.

“Fue un juego muy complicado”, pero con el paso de los minutos “pudimos marcar bien, tuvimos grandes chances y hicimos dos goles que nos dan una ventaja que nos deja feliz”, dijo el entrenador del Peixe, Cuca.

De esta manera, Santos sacó una buena ventaja para ir el miércoles próximo a la revancha en Belo Horizonte.

El argentino Eduardo Domínguez, DT del Galo, aseguró que “nos dejaron con vida” y “decidiremos en nuestra casa”.

“Gracias a (el arquero) Delfim... nos dejaron con vida, porque podíamos haber perdido por más goles. Casi no creamos nada”, agregó Domínguez.

El vencedor de esta serie jugará contra el ganador de la que disputan Cienciano de Cusco y Montevideo City Torque.

*Con información de AFP.