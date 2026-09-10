Avellino obtuvo respuesta de James Rodríguez a la oferta: así reportan que va el fichaje

James Rodríguez vuelve a ser protagonista de una novela en el mercado de fichajes. Esta vez con el club que se le vincula es con el Avellino, de la Serie B de Italia.

Según se ha podido conocer en la presente semana, por pedido del entrenador Alessandro Nesta el equipo ha hecho contactos con el círculo cercano del 10 para su fichaje y regreso a Europa.

De acuerdo a información suministrada por el periodista de Caracol Televisión, Julián Capera, inicialmente al cucuteño se le presentó una oferta y esta ha decidido rechazarla al considerarla baja.

“La primera oferta de Avellino por James Rodríguez fue considerada baja y ya lo comunicaron al club italiano”, indican de la supuesta respuesta por parte del volante nacional a los italianos.

Aunque de momento todo pareza estancado, la idea del Avellino sería reintentarlo para llevar a buen puerto el trato: “Los diálogos continúan y no descartan que haya un segundo ofrecimiento”.

Valores del ofrecimiento

Sobre la propuesta hecha por el conjunto italiano, hay que reportar que estos habría ofertado a Rodríguez un contrato hasta junio de 2027 con renovación por un año si ascienden.

Capera puntualizó sobre las cifras que le pusieron sobre la mesa al Rodríguez Rubio: “1,2 M€ por el primer año + 2 por el segundo".

Carlos Antonio Vélez opinó sobre la posible llegada de James Rodríguez a un club de segunda división

La lista de destinos a los que podría llegar James Rodríguez: tiene fecha límite para lograrlo

“Hay una suma adicional por derechos de imagen. Esperan contrapropuesta del entorno del futbolista colombiano”, añade a otras ganancias que lograría el exjugador de Real Madrid, Bayern Múnich y Everton en Europa.

Será cuestión de esperar si se logra destrabar todo entre las partes. Para James es prioridad conseguir equipo antes de que se le cierren todo tipo de posibilidades y Italia, aunque sea en la segunda división es una plaza que le serviría para tener continuidad.

¿Condenado a ser borrado en Selección Colombia?

Néstor Lorenzo la próxima semana deberá entregar la lista de convocados para lo que serán los tres amistosos de finales de septiembre y principios de octubre, donde se enfrentará la Tricolor a México, Paraguay y Perú en Estados Unidos.

Bajo la lupa estará dicha convocatoria, pues se espera que el argentino patee el tablero y les dé espacio a nuevos talentos. En el olvido deberían quedar nombres como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, entre otros.

Néstor Lorenzo, con lista en mano dirigiendo un entrenamiento de Selección Colombia Foto: AFP

Adicionalmente, no se vería justificada de ninguna manera la citación de James Rodríguez. El 10 aparece sin equipo, sin pretemporada y sin minutos desde lo que fue su pobre presentación en el Mundial 2026.

Quienes pueden a llegar a ocupar dicho lugar de volantes creativos son Yáser Asprilla o Juan Manuel Rengifo.

Yáser Asprilla ha sido parte de procesos con Lorenzo durante los últimos amistosos de la 'Tricolor' previo al Mundial 2026. Foto: AFP

Ambos nombres son jóvenes; el primer mencionado está teniendo un gran arranque de temporada con Girona de España, mientras el otro va creciendo de manera paulatina en Atlético Nacional donde oscila entre ser titular y suplente.

Entretanto James mantendrá su preparación física de manera individual. Hace unos días reportó por medio de sus redes sociales que intenta mantenerse en forma y aguarda por una oferta que satisfaga sus deseos económicos, así como también los deportivos.