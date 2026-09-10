La dramática radiografía de Cali un mes después del terremoto: miles de familias siguen fuera de sus casas

Luego de un mes del terremoto que sacudió a cinco departamentos de Colombia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó un crudo balance de cómo está su ciudad, pero también sobre la titánica labor que viene realizando con los funcionarios de su administración. Asimismo, señaló que la reconstrucción total de la ciudad tardará al menos tres años y que ha sido clave la solidaridad de todo un país, pero también el apoyo del Gobierno nacional.

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“Yo quiero hacerle un reconocimiento al equipo porque reaccionamos rápido, a los cuerpos de rescate de Cali, a los bomberos, a la Cruz Roja, a la Defensa Civil. Nosotros, a las 7:30, pegó el terremoto; a las 8:30 ya estábamos sentados en el PMU, ya estábamos dimensionando cuál era el problema”, afirmó Eder.

De acuerdo con el mandatario caleño, la tragedia dejó 154 personas muertas y 1.600 heridas. Un mes después, 29 afectados permanecen hospitalizados y seis de ellos continúan en unidades de cuidados intensivos.

“Si bien esto es una tragedia la que ha golpeado a Cali, que nos ha mantenido ocupados durante todo este tiempo y será nuestro oficio durante los próximos tres años, tuvimos 154 personas muertas, 1.600 heridos, 29 siguen en los hospitales, seis en UCI”, señaló.

Eder también dijo que si el terremoto hubiera durado unos segundos más, unos cien edificios más se habrían caído. “Si bien tenemos este costo tan duro, nos salió barato. Si el terremoto hubiera durado 10 segundos más, se nos hubieran caído 400 edificios. Se hubieran multiplicado los muertos y los heridos. En eso tenemos que darle gracias a Dios, pero tenemos que ser conscientes del reto que tenemos al frente”, manifestó.

Actualmente, más de 1.200 edificios permanecen evacuados en Cali, situación que afecta aproximadamente a 20.000 unidades habitacionales. “Son 20.000 familias, hogares, apartamentos, casas, que hoy están evacuadas, y nosotros no podemos soltar a estos ciudadanos”, enfatizó.

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Eder dijo que tras este movimiento telúrico no solo hay cifras, sino historias de familias que lo perdieron absolutamente todo y que les ha tocado empezar de cero.

“Estos no son números y ya, aquí hay vidas detrás. Aquí hay mujeres de 94 años que ya estaban viviendo tranquilas, solas, gozando los años de mayor tranquilidad de sus vidas, que hoy están durmiendo en un colchón inflable en la sala de algún amigo o algún familiar”, relató.

La situación de las casas abandonadas que generan plagas de ratas e invasión de habitantes de calle es un problema de salud pública y seguridad recurrente en sectores del oeste de Cali. Residentes del oeste de Cali, sector de Normandia, presentan este problema con una vivienda abandonada y que se desplomó parcielmente por el terremoto, lo que afecta a la comunidad y al turismo. Piden intervención de la alcaldía. Foto: Jorge Orozco / El País

Eder también describió uno de los escenarios más dolorosos dejados por la emergencia: personas que salieron de sus viviendas antes del terremoto y posteriormente descubrieron que habían perdido a sus familiares y todos sus bienes.

“Tenemos padres que salieron a trabajar a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana se dieron cuenta de que toda la familia murió, mamá e hijos. Y no solo eso: perdieron los ahorros de toda una vida, perdieron todo el patrimonio, perdieron absolutamente todo”, aseguró.

Se conoció que el 70 % de los damnificados pertenece a los estratos 3, 4 y 5, una situación con la que buscó advertir que una emergencia de esta magnitud puede dejar en condición de vulnerabilidad a hogares que hasta antes del terremoto contaban con vivienda y patrimonio.