Smart City Expo Cali mantiene su fecha para el 30 de septiembre y 1 de octubre

La Alcaldía de Santiago de Cali, EMCALI, Fira Barcelona International y Corferias ratificaron la realización de Smart City Expo Cali ‘Ciudades biointeligentes para la vida’, programada para el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en la vía Cali-Yumbo.

El evento abordará el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, con participación de expertos, entidades públicas, empresas, academia y organizaciones de cooperación internacional. La decisión de mantener la fecha se da luego de la coyuntura reciente que impactó a la capital del Valle del Cauca.

“Bajo el liderazgo de nuestro alcalde Alejandro Eder, trabajamos día a día por la reactivación de Cali, y Smart City Expo es una muestra concreta de ese trabajo. Sostener esta fecha fue una decisión consciente: la ciudad necesita mantenerse activa, abierta y en movimiento”, dijo María Eugenia Lloreda, asesora de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Por su parte, Roger Mina, gerente general de EMCALI, señaló que “la transformación de EMCALI también es una apuesta por la transformación de Cali. Estamos modernizando nuestra infraestructura, incorporando innovación y tecnología y avanzando en proyectos que nos permiten construir una ciudad más eficiente, sostenible y conectada”.

La agenda estará dividida en cuatro ejes: movilidad inteligente y conectividad territorial; ciudades seguras, resilientes y saludables; medio ambiente y energía sostenible; e innovación pública, creatividad y tecnologías emergentes.

El encuentro contará con un congreso académico de dos días, una exhibición comercial, espacios de networking y una Zona Ágora. Los organizadores esperan más de 3.000 visitantes especializados, cerca de 20 expositores y la participación de 60 speakers nacionales y 15 internacionales.

Entre los conferencistas confirmados están Nadina Galle, Santiago Garcés, Edgar Mora, María Inés Salamanca, Gabriel Enrique Ferrer, Marcelo Facchina, Hernán Matías Perín y Eleonora Pazos.