Huila mantiene su liderazgo cafetero: produce uno de cada cinco sacos de Colombia

El Huila completa 15 años consecutivos como principal productor de café de Colombia y mantiene una participación cercana a una quinta parte de la cosecha nacional. En 2025, el departamento representó el 19,65 % de la producción cafetera del país, frente al 19,08 % registrado en 2024.

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La actividad reúne a 88.011 familias productoras, distribuidas en más de 103.700 fincas y 35 municipios, con alrededor de 150.135 hectáreas sembradas en el departamento. Pitalito concentra la mayor área cafetera, con 17.790 hectáreas, seguido de Acevedo, con 14.319, y La Plata, con 11.550.

El liderazgo regional se mantiene en un escenario desafiante para la caficultura nacional. Durante el primer semestre de 2026, Colombia produjo 5,57 millones de sacos, 10 % menos que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, junio registró una recuperación de 43 %, con 1,30 millones de sacos.

Ante este panorama, los cafés especiales, de origen y diferenciados aparecen como una oportunidad para aumentar el valor de la producción. En 2025, estos segmentos representaron el 63,4 % de las exportaciones realizadas a través del Fondo Nacional del Café.

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Para Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Agricultura y Minería del Huila, el reto es que el liderazgo productivo se traduzca en mayor valor para el territorio, mediante calidad, diferenciación y transformación.

La apuesta también enfrenta desafíos como la volatilidad de los precios internacionales, los costos de producción, la productividad y las exigencias de trazabilidad y geolocalización de algunos mercados.

En este contexto, del 1 al 4 de octubre se realizará en Neiva la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo (FICCA 2026), que proyecta reunir a más de 200 expositores y generar espacios de conexión entre productores, empresarios y compradores.