Escuela Regional del Café ha beneficiado a más de 2.600 estudiantes y fortalece la formación cafetera en Tolima

La Escuela Regional del Café continúa consolidándose como una de las principales apuestas para fortalecer la formación técnica del sector cafetero en Colombia. Desde su creación en 2024, el proyecto, liderado por la Federación Nacional de Cafeteros-Comité Tolima en alianza con la Gobernación del Tolima y con el apoyo de la Universidad del Tolima, ha recibido una inversión acumulada de $8.450 millones y ha beneficiado a más de 2.600 estudiantes.

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La iniciativa busca preparar a las nuevas generaciones de caficultores mediante formación especializada en toda la cadena de valor del café. Los estudiantes obtienen certificaciones internacionales de la Specialty Coffee Association (SCA) en tostión, nivel básico, y catación, nivel intermedio, además de cursos de profundización desarrollados en la Escuela Satélite del corregimiento de Bilbao, en Planadas.

Esta semana, la institución graduó a 97 estudiantes en las especialidades técnicas en Calidad, Industrialización y Consumo de Cafés de Alta Calidad, y en Sistemas Productivos de Poscosecha del Café.

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“La Escuela Regional del Café no es solo un orgullo para el Tolima, sino un referente nacional de cómo la educación de calidad transforma la vida en el campo”, afirmó Gildardo Monroy Guerrero, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, quien destacó que el modelo busca fortalecer las capacidades técnicas de los jóvenes cafeteros.

Durante la ceremonia también fue presentada la cuarta edición de la Feria Internacional del Café, que se realizará del 14 al 16 de agosto en Chaparral, Tolima. El evento reunirá a compradores, expertos y actores de la cadena productiva para promover el café de la región y visibilizar el trabajo de más de 66.170 familias caficultoras del departamento.