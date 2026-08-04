Julián Medina asume dirección para el norte de Latinoamérica en Motorola Solutions

El colombiano Julián Medina fue nombrado Director de Territorio para la zona norte de Latinoamérica (NOLA) en el área de Professional and Commercial Radio (PCR) de Motorola Solutions, cargo desde el cual liderará la comercialización del portafolio de radios comerciales y de dos vías de la compañía en la región.

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Entre sus principales responsabilidades estará el fortalecimiento de la red de socios de negocio, mayoristas, integradores de sistemas, desarrolladores y consultores especializados en soluciones de radiocomunicación digital en los mercados que conforman el territorio NOLA.

Medina ha desarrollado gran parte de su carrera en Motorola Solutions. Antes de asumir este cargo se desempeñó como gerente de Ventas para el canal de distribución de radios de comunicación y previamente ocupó la posición de Proposal Manager en el área de Ingeniería.

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El ejecutivo es ingeniero electrónico y cuenta con un posgrado en Wireless Systems and Related Technologies del Politecnico di Torino, además de una maestría en Sistemas Inalámbricos.

Su trayectoria combina experiencia técnica y comercial en el sector de las telecomunicaciones, con énfasis en el desarrollo de soluciones de radiocomunicación y el fortalecimiento de canales y aliados estratégicos en América Latina.

Con este nombramiento, Motorola Solutions busca impulsar el crecimiento de su negocio de radiocomunicaciones en los países que integran la zona norte de Latinoamérica, apoyándose en la experiencia de Medina en el mercado regional.