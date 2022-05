Gigante le apuesta a una cámara de 200 MP para su nuevo smartphone, ¿de quién se trata?

Motorola señaló que el próximo mes de julio presentará su nuevo ‘smartphone’, cuya característica más destacada será la cámara en la que integrará una lente de 200 megapíxeles.

La compañía tecnológica ha desarrollado un smartphone que supondrá un “nuevo punto de referencia para la experiencia visual que no se limita a los parámetros”, con el que “abre la era de la fotografía móvil de 200 megapíxeles”, como recoge en una publicación en la red social china Weibo.

La presentación del nuevo dispositivo de Motorola será en julio, en una fecha aún por concretar, como también ha indicado en la publicación, que ha acompañado de la imagen de una lente de cámara móvil.

Se espera que el nuevo smartphone utilice el sensor Isocell HP1 de Samsung, que la compañía surcoreana presentó en septiembre del año pasado. Con él, ofrece una resolución de 200 megapíxeles y un tamaño de píxel de 0,64 micras.

El sensor emplea la tecnología de fusión de celdas ChameleonCell, que agrupa diferente número de píxeles según las condiciones. En concreto, produce imágenes de 12,5 megapíxeles en entornos con escasa iluminación, con píxeles de 2,56 micras al fusionar 16 píxeles en uno solo.

Estos son los hábitos que dañan la batería de un celular

Al hacer una compra de un celular, este viene con algunas especificaciones determinadas que le ayudan a extender su vida útil. Entre estas está cómo hacer el uso adecuado del cargador del celular, con el fin de no cometer errores que pueden llegar a ocasionar daños en la batería.

La mayoría de las personas consideran que la carga del celular solo implicar conectar el cargador a la corriente; sin embargo, el asunto va mucho más allá de esto. Es fundamental conocer la energía que puede almacenar el dispositivo, al igual que saber cuánta es la capacidad o la profundidad de descarga que puede sostener.

Errores que dañan la batería del celular

Cargar siempre al 100 %: no es recomendable cargar siempre la batería al 100 % de su capacidad, porque así se deteriorará. Es mejor mantener siempre la batería entre el 20 % y 80-85 %. Si se supera la última cifra se estará forzando la batería. Esto no quiere decir que nunca deba llegar la carga completa al 100 %, se puede hacer una que otra vez para que se calibre; pero se debe evitar lo máximo posible. Expertos aconsejan realizar cargas cortas de pocos minutos para mantener un porcentaje de batería más o menos estable que no supere el 80-85 %.

No usar el cargador original: este es uno de los hábitos que más dañan la batería de los celulares. Por ello, es importante hacer siempre el uso del cargador que viene con el celular. Esta es una forma de asegurarse que la vida útil de la batería corresponda con lo informado por el fabricante del smartphone.

Dejar la batería hasta el 0%: muchos creen que dejar la batería siempre en cero ayuda a su rendimiento; sin embargo, lo ideal es no hacerlo con mucha frecuencia, porque esta acción logrará que la batería dure mucho menos. Es fundamental recordar que la batería debe mantener mínimo una carga del 20 % o más, para que esta no sufra tanta degradación y los daños sean mínimos.

Utilizar el celular mientras carga: no es recomendable hacer esto, porque cuando se emplean varias aplicaciones durante la carga del celular, esto aumenta mucho más la temperatura de la que ya tiene. En el caso de que necesite usarlo, expertos aconsejan desconectarlo de inmediato.

Cargar el teléfono con el protector: la mayoría de personas protegen su teléfono, pero se recomienda que cuando lo carguen se retire la funda protectora para no generar sobrecalentamientos innecesarios. Esto aplica tanto para cargas con cable o inalámbricas.

