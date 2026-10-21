Colombia y Francia avanzan en acuerdos de cooperación en el sector agrícola 

El Ministerio de Agricultura y la Embajada de Francia sostuvieron una reunión de trabajo institucional encabezada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, con el propósito principal de explorar y fortalecer esquemas de cooperación internacional en transferencia de conocimiento, asistencia técnica, desarrollo tecnológico y vías de financiación para el campo colombiano.

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Durante la jornada, ambos representantes de los países evaluaron el potencial de la oferta agrícola colombiana para ampliar su inserción en el mercado francés. Entre los productos nacionales prioritarios identificados para este intercambio se destacaron el café, el cacao, las flores, el aguacate Hass, las frutas y las pasifloras.

Según lo expresado por la cartera colombiana de Agricultura, el mercado francés exige elevados estándares en materia de calidad, trazabilidad y denominación de origen de los alimentos, frente a los cuales la producción local busca consolidar su competitividad.

Por su parte, el embajador Sylvain Itté resaltó la amplia trayectoria de cooperación bilateral en el sector agropecuario y enfatizó que las estructuras agrícolas de ambos países son complementarias y no representan una competencia directa.

Asimismo, el diplomático manifestó la intención de Francia de incrementar la presencia de sus productos en Colombia, haciendo especial mención a la oferta del sector vitivinícola, como los vinos franceses.

Como resultado de las conversaciones, ambas delegaciones acordaron dar continuidad a las mesas de trabajo conjuntas con el objetivo de estructurar convenios formales de financiamiento y cooperación programados para iniciar a partir del año 2027.