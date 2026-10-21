Ecopetrol nombra a Armando Cuello como nuevo vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición.

La Junta Directiva de Ecopetrol oficializó el nombramiento de Armando José Cuello Navarro como nuevo vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición. Cuello, exviceministro de Energía de Colombia, asumirá formalmente sus funciones a más tardar el 27 de octubre de 2026.

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Su incorporación se enmarca en el proceso de fortalecimiento de la alta gerencia de la estatal petrolera como parte de una estrategia corporativa denominada ‘Nueva era’.

En su nuevo rol, Cuello Navarro tendrá como objetivo prioritario impulsar la seguridad y la soberanía energética de Colombia mediante la promoción de una matriz diversificada, según explica el comunicado de Ecopetrol con su nombramiento.

Entre sus principales responsabilidades estará liderar las iniciativas orientadas a garantizar el abastecimiento de gas natural en el país y articular la gestión del Grupo Ecopetrol con los lineamientos de la política energética nacional.

Asimismo, tendrá a su cargo el desarrollo de proyectos rentables para la maximización del portafolio de energía que generen valor económico y sostenibilidad de largo plazo para la organización.

Cuello Navarro es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con un máster en Administración de Negocios (MBA) del IE Business School. Suma 17 años de trayectoria en el sector energético de Colombia y Perú, donde ha ocupado posiciones directivas y de gestión de proyectos en empresas como la Compañía Energética de Occidente, Promigas Perú y Promigas S.A. E.S.P.

El ingreso de Cuello Navarro se da en un momento clave para la consolidación estratégica de Ecopetrol. Foto: Colprensa

El ingreso de Cuello Navarro se da en un momento clave para la consolidación estratégica de Ecopetrol, la compañía más grande del país y responsable de más del 60 % de la producción nacional de hidrocarburos.