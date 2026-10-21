Juan Carlos Castro deja la dirección de Invest Pacific: estos son los resultados de su gestión

Juan Carlos Castro Lozano concluyó su gestión como director ejecutivo de Invest Pacific, agencia de promoción de inversión del Valle del Cauca, tras tres años al frente de la entidad. Durante su gestión, entre octubre de 2023 y octubre de 2026, la agencia acompañó 57 proyectos de inversión extranjera directa, correspondientes a 53 empresas de 25 países.

El Valle del Cauca recibirá inversión de 62 millones de dólares y más de 2.000 empleos con nuevo complejo empresarial

Según el balance de la entidad, estas inversiones suman 646 millones de dólares y contemplan la creación de 6.338 empleos directos en 11 municipios del departamento.

Mientras se designa al nuevo director ejecutivo, el Consejo Directivo nombró como encargado a Mauricio Concha Rivera, quien se desempeña como director de inversiones de Invest Pacific.

Durante el periodo de Castro, la agencia también impulsó iniciativas relacionadas con la descarbonización, la transición energética, la economía circular, la química verde y la tecnología.

Entre los proyectos destacados figura un estudio de prefactibilidad, desarrollado con apoyo de la Unión Europea mediante la iniciativa Global Gateway, para evaluar el potencial de una planta de combustible sostenible de aviación (SAF) en el Valle del Cauca.

Asimismo, en alianza con BID Invest, se estructuraron dos estudios orientados a promover la economía circular y la transición energética, con asistencias técnicas por un valor equivalente a 140.000 dólares.

Así fue el impresionante combate del Ejército en Valle del Cauca: cayeron tres disidentes

En materia de posicionamiento regional, la agencia promovió Valle Verde, una estrategia para atraer inversión sostenible, y Cali Home4Tech, lanzada en 2025 para proyectar a la capital vallecaucana como un centro tecnológico internacional en áreas como HealthTech, AgriTech y ClimateTech.

La entidad también amplió sus actividades de promoción internacional en América, Europa y Asia, mediante misiones empresariales y encuentros con inversionistas.