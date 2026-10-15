Carlos Casado asume la presidencia ejecutiva de Holcim Colombia.

Carlos Casado asumió como presidente ejecutivo de Holcim Colombia, una multinacional dedicada a la producción y comercialización de materiales y soluciones sostenibles para la construcción en el país.

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Casado es un ingeniero industrial de la Universitat Politècnica de València en España y cuenta con especializaciones en programas de liderazgo de INSEAD e INALDE.

Su trayectoria profesional de más de 25 años dentro del Grupo Holcim abarca la dirección de operaciones industriales, la transformación empresarial y la gestión de eficiencia productiva en Europa Occidental, Asia y América Latina.

Su experiencia comprende también la optimización de activos industriales, la excelencia operacional en plantas de cemento y la dirección de proyectos estratégicos de ingeniería.

Con su llegada a la presidencia ejecutiva, se busca fortalecer la ambición de crecimiento de la compañía en el país bajo la estrategia global NextGen Growth, enfocada en la innovación, la calidad y la descarbonización del sector constructor.