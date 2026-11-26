Emergent Cold LatAm inauguró una nueva bodega de almacenamiento de alimentos refrigerados y congelados en la zona industrial de Acopi, en Yumbo, Valle del Cauca. La instalación requirió una inversión de US$13 millones y duplica la capacidad de almacenamiento de la compañía en el departamento.

El proyecto hace parte de un plan de inversiones de US$150 millones que la empresa ejecuta en Colombia desde 2022, mediante adquisiciones, construcciones y ampliaciones en diferentes regiones del país.

La nueva bodega cuenta con 8.000 posiciones de pallet y 67.000 metros cúbicos de capacidad, equivalentes a unas 8.000 toneladas de alimentos refrigerados o congelados. Su construcción comenzó en abril de 2025 y dispone de espacio para futuras ampliaciones, con las que podría alcanzar 18.000 posiciones.

“Cali y el Valle del Cauca son puntos estratégicos para Emergent Cold LatAm por su importancia como centros de producción, consumo y distribución de alimentos. La región cuenta con una industria agroalimentaria muy relevante, especialmente en el sector avícola”, afirmó Alain Eichmann, director general de la Región Andina de la compañía.

La instalación prestará servicios de almacenamiento en frío, preparación de pedidos y transporte especializado. Su ubicación también facilita la conexión con el puerto de Buenaventura y la distribución hacia el suroccidente colombiano.

“Una operación que, sumada a la de la bodega de frío en Buga, aporta mayor agilidad, reducción de tiempos y un impacto positivo directo en las cadenas de suministro del sector”, anotó Eichmann.

Con esta apertura, la empresa completa ocho bodegas en Colombia, con cerca de 66.000 posiciones de pallet y 574.000 metros cúbicos de capacidad. Además, adelanta una ampliación en Girón, Santander, con una inversión de US$9 millones, y evalúa proyectos en Medellín y Barranquilla.

La nueva operación generará cerca de 50 empleos directos y 150 indirectos. La compañía también proyecta obtener la certificación EDGE Advanced, relacionada con la eficiencia en el uso de energía, agua y materiales.